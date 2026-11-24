Si preannunciano importanti novità per la nuova Dacia Jogger, la futura generazione della 7 posti accessibile che ha ampliato la gamma del brand con una familiare capace di unire spazio, versatilità e stile da crossover. La nuova generazione della Dacia Jogger sarà, per la prima volta, proposta anche 100% elettrica, versione che si andrà ad affiancare alle motorizzazioni endotermiche che continueranno ad essere presenti in gamma.

Stessa ricetta stilistica, più tecnologia

Secondo quanto riportato dal media britannico Auto Express, che ha pubblicato anche un paio di render esclusivi firmati Avarvarii che immaginano come potrebbe apparire la nuova generazione della Dacia Jogger, il modello 2028 manterrà proporzioni e impostazione complessiva dell’attuale Jogger. Il frontale sarà condiviso con la futura Dacia Sandero, mentre dal montante centrale in poi la carrozzeria darà spazio a due file di sedili, confermando il layout a 7 posti, e un bagagliaio con buona capacità di carico. Il posteriore sarà a metà strada tra quello di una monovolume e quello di un station wagon, per una vettura che punterà su spaziosità e pragmatismo, con un posizionamento di prezzo altamente competitivo, come da tradizione Dacia.

Batteria da circa 50 kWh per 400 km d’autonomia

La nuova Dacia Jogger sarà costruita sulla piattaforma CMF-B del Gruppo Renault, adatta ad accogliere sia motori termici che motori elettrici. Nella gamma della nuova Jogger sono attese le versioni benzina, GPL e full-hybrid, con quest’ultima che dovrebbe confermare il 1.2 turbo da 155 CV affiancato dall’unità elettrica, dell’attuale modello, oltra alla novità della variante 100% elettrica. Per quanto riguarda la Dacia Jogger EV è probabile che possa adottare una batteria da circa 50 kWh, in linea con quanto proposta dalle elettriche Renault 4 e Renault 5, per garantire un’autonomia da circa 400 chilometri. Non è però da escludere che, grazie all’evoluzione tecnologica portata avanti dal gruppo Renault, la Jogger elettrica possa montare un pacco batteria più compatto ed economico che permette di ridurre ulteriormente il prezzo d’ingresso.

Prezzo in linea col resto della gamma

Capace di distinguersi dalla concorrenza diretta per prezzo e peso, con le attuali alternative a 7 posti che costano circa 10.000 euro in più e pesano intorno ai 300 kg in più, la Dacia Jogger proseguirà su questo solco anche con la futura versione elettrica. La Jogger EV dovrebbe avere quindi un prezzo vicino a quello delle altre alimentazioni in gamma. Attualmente la Dacia Jogger viene proposta in Italia con prezzi che partono da 18.800 euro per la versione bi-fuel benzina-GPL e arrivano fino ai 25.150 euro della Hybrid 155, definendo un range di prezzo dal quale anche la 7 posti a batteria non dovrebbe discostarsi molto.

Quando arriverà la nuova Dacia Jogger?

La nuova generazione della Dacia Jogger è attesa nel 2028. Il modello manterrà l’impostazione da familiare a 7 posti, introducendo aggiornamenti sul piano del design e della tecnologia.

La nuova Dacia Jogger sarà anche elettrica?

Sì, per la prima volta la Dacia Jogger dovrebbe essere proposta anche in versione 100% elettrica, affiancando le tradizionali motorizzazioni benzina, GPL e full-hybrid. La variante a batteria rappresenterà una delle principali novità della futura generazione.

Quanta autonomia avrà la Dacia Jogger elettrica?

Secondo le prime ipotesi, la nuova Dacia Jogger EV potrebbe adottare una batteria da circa 50 kWh, con un’autonomia potenziale fino a 400 km. Si tratta tuttavia di dati non ancora ufficiali, in attesa delle informazioni definitive da parte di Dacia.

Quanto costerà la nuova Dacia Jogger elettrica?

Il prezzo della futura Dacia Jogger elettrica non è stato ancora annunciato. L’obiettivo dovrebbe essere quello di mantenere un posizionamento competitivo, in linea con la filosofia del marchio. Attualmente la Jogger parte da 18.800 euro nella versione benzina-GPL e arriva a 25.150 euro nella variante Hybrid 155. La versione elettrica potrebbe collocarsi in una fascia di prezzo non troppo distante.

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