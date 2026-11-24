Dacia annuncia l’apertura degli ordini della nuova Jogger MY27, un’evoluzione della propria identità di familiare versatile e accessibile, capace di rispondere alle esigenze di clienti alla ricerca di spazio, modularità e funzionalità, senza rinunciare all’essenziale. La revisione della gamma porta a una significativa semplificazione dell’offerta, con una riduzione delle configurazioni disponibili da otto a cinque versioni.

Gamma da otto a cinque versioni: cosa cambia

Nell’ambito di questa razionalizzazione vengono eliminate la versione Essential 7 posti e l’allestimento Journey, mentre esce di gamma la motorizzazione TCe 110. Contestualmente, viene confermata e valorizzata l’offerta Eco-G 120 GPL, disponibile sugli allestimenti Essential ed Expression, insieme alle versioni Extreme e alle motorizzazioni hybrid 155, che continuano a rappresentare il vertice della proposta Jogger.

Dacia Jogger MY27 nell’allestimento Extreme

Pack Comfort ed Expression, Pack Nav su Extreme: più equipaggiamenti di serie

Accanto alla semplificazione della gamma, Dacia arricchisce il contenuto prodotto integrando di serie equipaggiamenti particolarmente apprezzati dai clienti. L’allestimento Expression beneficia ora dell’integrazione del Pack Comfort, che comprende climatizzatore automatico, sistema Keyless Entry e freno di stazionamento elettrico. L’allestimento Extreme si arricchisce invece del Pack Nav, che include Media Nav Live con schermo centrale da 10 pollici, replicazione wireless dello smartphone e impianto audio Arkamys a sei altoparlanti. La nuova struttura dell’offerta permette così di accedere a livelli di equipaggiamento più completi, riducendo la necessità di ricorrere a optional e pacchetti aggiuntivi: il Pack Driving rimane l’unica opzione disponibile sulla versione Extreme.

Dacia Jogger MY27, nuovi equipaggiamenti di serie

Giorgio Contu, Dacia / Alpine Communication Manager, sottolinea come questa scelta rafforzi il posizionamento del marchio e la promessa Dacia: offrire tutto ciò che è davvero necessario per il cliente, al giusto prezzo.

Domande frequenti su Dacia Jogger MY27

Quante versioni ha la gamma Dacia Jogger MY27?

La gamma passa da otto a cinque versioni, con l’eliminazione dell’Essential 7 posti, dell’allestimento Journey e della motorizzazione TCe 110.

Quali motorizzazioni restano disponibili su Jogger MY27?

Restano l’Eco-G 120 GPL su Essential ed Expression, e la motorizzazione hybrid 155 sulla versione Extreme.

Cosa include il Pack Comfort sull’allestimento Expression?

Climatizzatore automatico, sistema Keyless Entry e freno di stazionamento elettrico, ora integrati di serie.

Cosa include il Pack Nav sull’allestimento Extreme?

Media Nav Live con schermo centrale da 10 pollici, replicazione wireless dello smartphone e impianto audio Arkamys a sei altoparlanti.

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