CUPRA amplia la gamma Leon con tre importanti novità: l’introduzione del nuovo motore 1.5 Hybrid da 116 CV pensato per i neopatentati, il debutto della sportiva VZ TCR in edizione limitata e gli aggiornamenti delle versioni Custom by ABT. Una proposta che rafforza la versatilità della gamma, spaziando da una motorizzazione accessibile fino a un’edizione esclusiva nata dal mondo delle competizioni.

Nuovo 1.5 Hybrid da 116 CV: CUPRA Leon per i neopatentati

Già caratterizzata dall’età media cliente più bassa della gamma CUPRA, Leon rafforza il proprio ruolo di punto d’ingresso nell’universo del brand grazie al nuovo motore 1.5 Hybrid da 116 CV, che rende il modello accessibile anche ai neopatentati, senza rinunciare a design distintivo, carattere sportivo e identità fuori dagli schemi.

Abbinata al cambio automatico DSG, la nuova motorizzazione è disponibile sia su CUPRA Leon, negli allestimenti Leon ed Edge, sia su CUPRA Leon Sportstourer, nelle versioni Leon Sportstourer e Business. Le versioni Edge e Business condividono la dotazione di serie, che comprende cerchi in lega da 18″ machined Garbi Silver, vernice metallizzata, sistema antifurto, Keyless Advanced, illuminazione ambientale Smart Wraparound e videocamera posteriore; la Sportstourer Business aggiunge il portellone elettrico con apertura handsfree.

Per CUPRA Leon, il nuovo 1.5 Hybrid da 116 CV è proposto a un prezzo di 29.950 euro chiavi in mano, oppure con la formula di finanziamento CUPRA Way a partire da 175 euro al mese (TAN 6,45% fisso, TAEG 7,58%).

CUPRA Leon VZ TCR: il DNA racing arriva su strada

La nuova CUPRA Leon VZ TCR trasferisce su strada il carattere e l’esperienza maturati dal marchio nel motorsport. Prodotta in un’edizione limitata a soli 499 esemplari a livello globale, questa versione esclusiva monta il motore 2.0 TSI da 325 CV e si afferma come la Leon a trazione anteriore più potente di sempre.

Basata sull’allestimento VZ Extreme, abbina 325 CV e 420 Nm di coppia al cambio DSG a doppia frizione a 7 rapporti e al differenziale autobloccante elettronico VAQ. Le prestazioni sono da vera sportiva: accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi e velocità massima non limitata elettronicamente. Completano il pacchetto tecnico il controllo adattivo dell’assetto DCC con profili di guida personalizzabili, i freni Akebono con pinze a sei pistoncini e lo sterzo progressivo.

Il carattere racing si esprime anche nel design: all’esterno spiccano il body kit Custom by ABT, i cerchi in lega da 19″ machined CUSTOM Black con pneumatici ad alte prestazioni da 245 mm e i gusci degli specchietti in fibra di carbonio nera. Nell’abitacolo trovano posto i sedili anteriori CUP Bucket in tessuto tecnico e il sistema audio IMMERSIVE by Sennheiser. Completano l’equipaggiamento i fari anteriori Matrix LED con welcome ceremony e il pacchetto Safe & Driving Pack XL. È inoltre disponibile un kit accessori dedicato esclusivamente all’uso in pista, con cinture di sicurezza a quattro punti, barra di rinforzo, rete posteriore e sedili posteriori rimovibili.

La produzione limitata a 499 unità rende omaggio alle 499 Leon da competizione vendute nel corso degli anni e celebra i successi di CUPRA Racing nei campionati turismo internazionali. Progettata, sviluppata e prodotta a Martorell, la nuova CUPRA Leon VZ TCR è ordinabile al prezzo di 61.700 euro.

CUPRA Leon VZ e VZ Extreme: le novità Custom by ABT

La gamma CUPRA Leon aggiorna anche l’offerta Custom by ABT con novità dedicate alle versioni VZ e VZ Extreme. Per CUPRA Leon VZ Custom by ABT cambia la dotazione dei cerchi di serie: le motorizzazioni da 272, 300, 325 e 333 CV adottano ora i cerchi in lega da 19″ Custom Black, mentre i Mistral Black da 19″ restano disponibili per le versioni benzina da 150 e 204 CV, Hybrid da 160 CV ed e-HYBRID da 204 CV.

Per CUPRA Leon VZ Extreme Custom by ABT, disponibile esclusivamente con le motorizzazioni benzina da 300, 325 e 333 CV, le novità rispetto alla VZ Extreme comprendono il body kit sviluppato da ABT e la vernice metallizzata. Le pinze freno Akebono diventano inoltre dotazione di serie su tutte le motorizzazioni VZ Extreme, sostituendo le precedenti pinze Brembo; per la versione VZ restano disponibili come optional, in abbinamento obbligatorio ai cerchi da 19″ Hailstorm.

Ulteriori dettagli, condizioni e note legali delle offerte commerciali sono disponibili sul sito ufficiale di CUPRA Italia.

Domande frequenti su CUPRA Leon

Quanto costa la nuova CUPRA Leon 1.5 Hybrid da 116 CV?

Il prezzo è di 29.950 euro chiavi in mano, oppure 175 euro al mese con la formula di finanziamento CUPRA Way (TAN 6,45% fisso, TAEG 7,58%).

Quanto costa la CUPRA Leon VZ TCR e quanti esemplari saranno prodotti?

CUPRA Leon VZ TCR è ordinabile al prezzo di 61.700 euro ed è prodotta in edizione limitata a 499 esemplari a livello globale.

Che motore ha la CUPRA Leon VZ TCR?

Monta il motore 2.0 TSI da 325 CV e 420 Nm di coppia, abbinato al cambio DSG a doppia frizione a 7 rapporti e al differenziale autobloccante elettronico VAQ, con accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi.

Cosa cambia nelle versioni Custom by ABT di CUPRA Leon?

La VZ Custom by ABT aggiorna i cerchi di serie, mentre la VZ Extreme Custom by ABT introduce il body kit ABT e la vernice metallizzata; su tutte le motorizzazioni VZ Extreme le pinze freno Akebono diventano di serie.

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