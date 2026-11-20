Kia ha portato al successo il segmento dei SUV, nell’ormai lontano 1994, con l’arrivo sul mercato della prima Sportage. Da allora, questo modello si è continuamente aggiornato nei contenuti e nelle motorizzazioni, con oltre 7 milioni di esemplari venduti nel mondo. Ora il marchio coreano porta sul mercato europeo una sorella, la Kia Seltos, con dimensioni un po’ ridotte, che già è stata apprezzata in altre parti del mondo, per la sua versatilità e spaziosità.

In uno dei segmenti più importanti in Italia, che detiene il 28% delle quote di mercato nel nostro Paese, ma entrando nel settore dei modelli con meno di 4,5 metri di lunghezza. Insomma, una sorella più piccola, ma con il passo praticamente identico e dedicata a chi vuole una vettura per la famiglia, ma con l’animo avventuriero. Noi abbiamo avuto l’occasione di provarla sulle strade delle Langhe piemontesi, per avere le nostre prime impressioni di guida.

Robusta e con ampio spazio

A livello estetico, il nuovo SUV coreano propone un’ampia griglia frontale, con la firma luminosa Star Map ormai classico stilema della casa asiatica, già visto sui più recenti modelli dell’azienda, mentre lateralmente si nota una linea di cintura alta, con rivestimenti a contrasto ed accenti in argento satinato. I cerchi sono da 16 a 19 pollici e sono presenti le maniglie delle portiere a scomparsa. Il posteriore propone uno spoiler ben visibile, oltre ai fanali dallo sviluppo verticale, che si estendono per tutta l’ampiezza del portellone.

Come dicevamo, a livello di dimensioni, la Seltos è più corta della Sportage di 11 centimetri, portando la lunghezza a 4,43 metri, con una larghezza di 1,83 metri ed un’altezza di 1,60 metri. Il passo, però, è praticamente identico alla sorella maggiore, anzi c’è un centimetro in più (2,69 metri), e questo consente di avere un ampio agio per i passeggeri posteriori, compreso quello centrale, ed il divano può essere reclinato all’indietro, per una maggiore comodità. Non manca il mobiletto con le bocchette per l’aria, mentre le prese USB sono sul lato dello schienale dei sedili anteriori. Anche il bagagliaio ha ampia capacità: da 536 a 1.511 litri. La casa coreana lo annuncia come ‘best in class’ di categoria.

Tanta tecnologia e un po’ di plastica

L’abitacolo del C-SUV coreano propone degli interni moderni e tecnologici, anche se a livello di materiali c’è un po’ di plastica rigida di troppo, seppur rifinita per rendere l’ambiente piacevole. Comunque, troviamo dei sedili comodi ed un numero importante di vani portaoggetti, così come sono presenti le prese USB-C e la piastra wireless per la ricarica dei propri dispositivi. Inoltre, grazie allo spostamento del cambio sul piantone dello sterzo, viene ampliato lo spazio nel tunnel centrale, per una configurazione simile alle ultime Kia 100% elettriche.

Tornando alla tecnologia, proprio riprendendo quanto visto sui modelli a zero emissioni, anche la Seltos propone il Panoramic Display, cioè il triplo schermo digitale, con quadro strumenti e sistema di infotainment da 12,3 pollici, inframezzato dal più piccolo display per la gestione del climatizzatore. La grafica è moderna e l’utilizzo è piuttosto intuitivo, con la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, anche wireless. E non manca una serie di comodi tasti fisici per raggiungere velocemente le principali funzioni e gestire il clima.

Comoda, ma anche piuttosto brillante

Ora è tempo di metterci al volante di questo modello, nel nostro caso in versione full hybrid, con il motore 1.6 benzina da 102 CV, accoppiato ad un doppio propulsore elettrico (da 61 CV quello anteriore e da 77 CV quello posteriore), per una potenza complessiva di 178 cavalli e oltre 250 Nm di coppia massima, con trazione integrale. Si tratta di un modello dedicato al comfort ed ai viaggi più lunghi con la famiglia, come dicevamo, con le sospensioni MacPherson all’anteriore e multi-link al posteriore che assorbono al meglio buche e disconnessioni del terreno. Ed è una vettura apparsa silenziosa, anche se non abbiamo affrontato tratti a velocità molto elevate. Da segnalare, il freno a mano posto a sinistra del volante, non particolarmente pratico.

La coppia dei due motori elettrici e la potenza del motore si fanno sentire, quando si vuole avere un’andatura un po’ più sostenuta, con un’accelerazione importante, ma sempre fluida, premendo il piede sull’acceleratore. Utile per superare velocemente incroci o effettuare sorpassi, mentre un po’ il peso della vettura si fa sentire, quando si affronta un tratto tortuoso con un maggiore brio. D’altra parte, non è certo un modello pensato per essere sportivo. Il cambio automatico DCT a 6 rapporti lavora bene e non fa quasi sentire le cambiate. Può essere anche utilizzato in manuale, con i paddle al volante, che servono anche a gestire i livelli di frenata rigenerativa.

Abbiamo parlato di spirito avventuriero e la trazione integrale permette di muoversi con sicurezza e discreto agio su tratti lontani dall’asfalto, seppur quello da noi affrontato in questo primo contatto non è stato particolarmente impegnativo. Più che altro dello sterrato un po’ viscido, visto che le condizioni meteorologiche erano piovose nel giorno della prova. I consumi li verificheremo in un test più lungo, visto che abbiamo percorso solamente una quarantina di chilometri (troppo pochi per avere un dato anche solo attendibile), ma la casa coreana ha dichiarato un dato compreso tra 5,5 e 5,7 litri ogni 100 km.

Tre motori ed è in arrivo il Tri Fuel

Oltre al full hybrid da 178 CV da noi provato, la Kia Seltos è disponibile con altre tre motorizzazioni: il 1.6 benzina da 180 CV, il 1.6 benzina/GPL da 168 CV ed un full hybrid anche da 154 CV (con trazione anteriore). All’inizio dell’anno prossimo, però, arriverà anche la versione Tri-Fuel, cioè full hybrid GPL, che sta avendo successo su Sportage e Niro.

Quattro allestimenti e offerte di lancio

La Kia Seltos è disponibile con quattro allestimenti (Business, Style, GT-Line e X-Line), con un listino prezzi a partire da 31.500 euro per la versione benzina, da 33.500 euro per la GPL e da 35.000 euro per la full hybrid. Ma per metterci al volante del modello da noi provato, bisogna salire a 43.000 euro, per la HEV 178 CV X-Line. Però sono disponibili delle offerte di lancio, con un prezzo del benzina che scende fino a 25.950 euro, con rate da 299 euro al mese.

Kia Seltos HEV 2026: scheda tecnica

Dimensioni: lunghezza 443 cm; larghezza 183 cm; altezza 160 cm; passo 269 cm

Carrozzeria: SUV

Motore: 1.6 full hybrid da 178 CV

Trazione: integrale

Cambio: DCT a 6 rapporti

Accelerazione: da 0 a 100 km/h in 9”7

Velocità massima: 155 km/h

Allestimenti: Business, Style, GT-Line, X-Line

Numero di posti: 5

Bagagliaio: da 536 a 1.511 litri

Consumi dichiarati: 5,5-5,7 litri/100 km WLTP

Sicurezza: Highway Driving Assist 2, Smart Cruise Control 2.0, Lane Following Assist 2, Forward Collision-Avoidance Assist 2, Remote Smart Parking Assist, Safe Exit Warning, Surround View Monitor, Parking Collision-Avoidance Assist-Reverse, Parking Distance Warning-Front/Side/Reverse

Prezzo: Da 40.000 €

Quanto costa la nuova Kia Seltos 2026?

La nuova Kia Seltos ha un listino di partenza di 31.500 euro per la versione benzina, 33.500 euro per quella benzina/GPL e 35.000 euro per la full hybrid. La versione HEV da 178 CV nell’allestimento X-Line protagonista della nostra prova arriva a 43.000 euro. Sono comunque disponibili offerte di lancio che portano il prezzo della versione benzina a 25.950 euro, con rate da 299 euro al mese.

Quali motorizzazioni sono disponibili per la Kia Seltos?

La gamma comprende un 1.6 benzina da 180 CV, un 1.6 benzina/GPL da 168 CV e due varianti full hybrid, rispettivamente da 154 e 178 CV. Quest’ultima abbina un motore termico da 102 CV a due propulsori elettrici, con trazione integrale. All’inizio del prossimo anno arriverà anche la versione Tri-Fuel full hybrid GPL.

Quanto è grande la Kia Seltos e quanto offre il bagagliaio?

La Kia Seltos misura 4,43 metri in lunghezza, 1,83 metri in larghezza e 1,60 metri in altezza. Il passo è di 2,69 metri e permette di offrire un abitacolo spazioso anche per i passeggeri posteriori. Il bagagliaio ha una capacità variabile da 536 a 1.511 litri.

Come va la Kia Seltos full hybrid da 178 CV?

Nella nostra prova sulle strade delle Langhe, la Seltos ha mostrato un buon livello di comfort, silenziosità e fluidità di marcia. La potenza di 178 CV e la coppia dei due motori elettrici garantiscono accelerazioni brillanti, mentre la trazione integrale consente di affrontare anche percorsi sterrati. I consumi dichiarati sono compresi tra 5,5 e 5,7 l/100 km nel ciclo WLTP.

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