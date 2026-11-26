La scorsa settimana è stata presentata la Lamborghini Temerario Spyder. La supersportiva ibrida a cielo aperto, con la novità dell’hard-top elettrico completamente retrattile ed una potenza di 920 cavalli, che permette uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi. “Un’auto che si può descrivere in poche parole: prestazioni senza filtri”, così il CEO del marchio di Sant’Agata Bolognese Stephan Winkelmann ha accolto questo nuovo modello.

”L’innovazione al centro”

Una supercar con la velocità e le prestazioni nel DNA, come da tradizione della casa del Toro: “Con Temerario Spyder, portiamo il concetto di Fuoriclasse in una dimensione completamente nuova, combinando prestazioni eccezionali e dinamiche di guida con l’emozione unica della guida all’aperto – ha proseguito sul suo profilo Linkedin – L’innovazione è al centro di questa auto”.

L’amministratore delegato è poi entrato nel dettaglio della principale di questo modello, per la guida open-air: “Il suo hard-top elettrico completamente retrattile, una novità per Lamborghini, presenta un’innovativa architettura pieghevole a doppia lama progettata e progettata esclusivamente da Automobili Lamborghini”. Poi c’è l’emozione dell’alta velocità: “Come sempre, le prestazioni sono intransigenti. Ma per il conducente, queste figure diventano qualcosa di molto più personale: il suono inconfondibile del V8, il vento, la strada ed un immediato legame con l’auto”.

Le emozioni a cielo aperto

La Lamborghini Temerario Spyder è stata disegnata dal Centro Stile del marchio italiano, mantenendo le proporzioni atletiche della versione a tetto chiuso, ma introducendo alcune novità, oltre ovviamente al tetto aperto. In particolare, le carenature posteriori affusolate, dalla geometria esagonale, estendono visivamente l’abitacolo verso la coda, mentre il nuovo cofano motore mantiene il V8 a vista come elemento estetico centrale. Il tetto rigido retrattile utilizza un meccanismo di azionamento verticale, con dieci attuatori elettrici e viene abbassato il baricentro della vettura, a tetto aperto, di 3 mm rispetto alla configurazione chiusa.

Il cuore di questa versione open air resta il powertrain ibrido, con la combinazione tra il motore V8 biturbo da 4,0 litri e 800 cavalli e tre motori elettrici a flusso assiale. Il sistema eroga una potenza complessiva di 920 CV (677 kW) e una coppia massima di 800 Nm, con un regime massimo di 10.000 giri/min, che sale a 10.250 giri/min con il Launch Control attivo. Per prestazioni di altissimo livello: un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e da 0 a 200 km/h in 7,3 secondi, con una velocità massima di 343 km/h. Sono disponibili ben 13 modalità di guida, con la possibilità anche di viaggiare in modalità 100% elettrica, con una potenza fino a 190 cavalli.

La Temerario Spyder è disponibile in due versioni: quella di lancio presenta una carrozzeria in Blu Cepheus con Style Pack nero lucido, elementi in fibra di carbonio a vista, cerchi Velador in Nero Lucido, pinze freno nere e interni in pelle Bianco Polar e microfibra Corsatex by Dinamica. È poi disponibile una versione orientata alle prestazioni, denominata Alleggerita, e proposta in Arancio Egon con tetto in fibra di carbonio e componenti della carrozzeria in carbonio, per una riduzione di peso di 22 kg se abbinati ai cerchi in fibra di carbonio opzionali.

Quanta potenza sviluppa la Lamborghini Temerario Spyder?

La supersportiva utilizza un sistema ibrido composto da un V8 biturbo da 4,0 litri e 800 CV e tre motori elettrici a flusso assiale. La potenza complessiva raggiunge 920 CV (677 kW), con una coppia massima di 800 Nm.

Quali sono le prestazioni della Temerario Spyder?

La vettura accelera da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e da 0 a 200 km/h in 7,3 secondi. La velocità massima dichiarata è di 343 km/h.

Qual è la principale novità della versione Spyder?

È il tetto rigido elettrico completamente retrattile, una novità per Lamborghini. Il sistema utilizza un’architettura pieghevole a doppia lama e dieci attuatori elettrici. A tetto aperto, il baricentro si abbassa di 3 mm.

Che cosa caratterizza la versione Alleggerita?

È la variante orientata alle prestazioni e adotta un tetto in fibra di carbonio e componenti della carrozzeria dello stesso materiale. Abbinando anche i cerchi in fibra di carbonio opzionali, permette di ridurre il peso di 22 kg.

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