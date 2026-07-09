CUPRA Leon VZ e-HYBRID Racer debutta a Goodwood: 503 CV, motorsport elettrificato e Formula E Gen4

CUPRA porta il futuro delle performance elettrificate al Goodwood Festival of Speed 2026, in scena dal 9 al 12 luglio sulle colline del West Sussex. Il protagonista assoluto è il CUPRA Leon VZ e-HYBRID Racer, la vettura da corsa che ridefinisce l’elettrificazione nel motorsport, affiancato dal rinnovo ufficiale della partnership con KIRO in Formula E per l’era Gen4.

CUPRA Leon VZ e-HYBRID Racer: 503 CV per ridefinire il motorsport

Il CUPRA Leon VZ e-HYBRID Racer è la risposta concreta a come rendere il motorsport su circuito più accessibile, strategico ed emozionante. La vettura combina un motore termico 2.0 litri da 250 kW con un motore elettrico posteriore da 120 kW, per una potenza combinata di 370 kW (503 CV). Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 3,8 secondi, con una velocità massima di 265 km/h. Secondo il comunicato ufficiale CUPRA, il motorsport resta il laboratorio tecnologico del brand: dalla strada alla pista, e poi di nuovo sulla strada.

KIRO e Formula E Gen4: il rinnovo della partnership

CUPRA rafforza il proprio impegno nel motorsport elettrico confermando il rinnovo della partnership con KIRO in Formula E, in vista della nuova era Gen4. Sul Goodwood Hillclimb scendono in pista i due piloti ufficiali del team: Dan Ticktum e Pepe Martí, che presentano anche la CUPRA UrbanRebel e la CUPRA Formentor ABT Edition. Il rapper britannico Lancey Foux porta invece in scena la CUPRA Raval VZ Extreme, incarnando lo spirito urbano e challenger del brand.

CUPRA Raval con guida a destra: debutto per il mercato britannico

Novità assoluta a Goodwood è la CUPRA Raval in versione con guida a destra, pensata specificatamente per il mercato britannico. Il crossover 100% elettrico ha consumi di 16,1–16,2 kWh/100 km, emissioni di 0 g/km di CO₂ e classe energetica A. Con il suo design da challenger brand, dimostra che anche l’ingresso nell’elettromobilità può essere desiderabile, emotivo e pieno di carattere.

Goodwood 2026: la vetrina del prossimo capitolo CUPRA

Il Goodwood Festival of Speed, una delle vetrine motorsport più iconiche al mondo, si tiene dal 9 al 12 luglio 2026 a Goodwood House, West Sussex. CUPRA è presente per tutti e quattro i giorni, sia sul palco sia in pista, usando l’evento come piattaforma per annunciare il prossimo capitolo del brand: più coraggioso, più elettrificato, più emotivo.

Domande frequenti su CUPRA Leon VZ e-HYBRID Racer

Che potenza ha la CUPRA Leon VZ e-HYBRID Racer?

La CUPRA Leon VZ e-HYBRID Racer eroga 370 kW (503 CV) dalla combinazione di un motore termico 2.0L da 250 kW e un motore elettrico posteriore da 120 kW. Scatta da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e raggiunge i 265 km/h di velocità massima.

Quando è stato presentato il CUPRA Leon VZ e-HYBRID Racer?

La CUPRA Leon VZ e-HYBRID Racer ha debuttato ufficialmente al Goodwood Festival of Speed 2026, il 9 luglio 2026, in concomitanza con il rinnovo della partnership CUPRA KIRO per la Formula E Gen4.

Chi sono i piloti di CUPRA KIRO in Formula E?

Il team CUPRA KIRO Formula E è formato da Dan Ticktum e Pepe Martí, entrambi presenti a Goodwood 2026 per il Hillclimb e per la presentazione del Leon VZ e-HYBRID Racer.

Cos’è la CUPRA Raval VZ Extreme?

La CUPRA Raval VZ Extreme è la versione sportiva del crossover elettrico. A Goodwood 2026 è stata guidata dal rapper britannico Lancey Foux, che ne incarna la visione di elettromobilità urbana e performante di CUPRA.

La CUPRA Raval è disponibile con guida a destra?

Sì: al Goodwood Festival of Speed 2026, CUPRA ha presentato la Raval in versione con guida a destra per il mercato britannico, con consumi di 16,1–16,2 kWh/100 km e zero emissioni di CO₂.

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