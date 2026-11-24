Kia Italia annuncia una nuova collaborazione con Terme De Montel Milano, luogo simbolo della rigenerazione urbana milanese e destinazione dedicata al benessere, alla qualità del tempo e alla cura della persona. La partnership nasce dall’incontro tra due realtà accomunate dalla volontà di offrire esperienze di qualità, capaci di mettere le persone al centro.

Kia nel cuore di Milano: brand experience e test drive negli spazi di Terme De Montel

Da un lato Kia, brand di mobilità che attraverso il proprio payoff “Movement that inspires” punta a creare prodotti, servizi e spazi in grado di generare ispirazione e nuove possibilità; dall’altro Terme De Montel, progetto che ha restituito alla città le storiche Scuderie De Montel, trasformandole in un parco termale urbano nel quale architettura Liberty, natura, design contemporaneo e sostenibilità dialogano tra loro. Grazie alla collaborazione, Kia Italia potrà essere presente come brand in uno dei luoghi più rappresentativi e riconoscibili di Milano, rafforzando il proprio legame con la città.

La partnership comprenderà attività di esposizione delle vetture Kia, occasioni di test drive e iniziative esperienziali attraverso le quali gli ospiti potranno conoscere da vicino il design, la tecnologia, il comfort e la visione di mobilità del brand. Saranno inoltre sviluppati progetti di comunicazione, iniziative dedicate alle rispettive community e momenti di networking negli spazi di Terme De Montel.

Giuseppe Bitti, Presidente & CEO di Kia Italia, ha dichiarato: “La collaborazione con Terme De Montel rappresenta per Kia Italia un’importante opportunità per raccontare il nostro brand in un contesto di grande valore, capace di coniugare storia, design, innovazione e attenzione alle persone. Essere presenti in una location così prestigiosa rafforza ulteriormente il nostro legame con Milano e ci permette di avvicinare nuovi appassionati alla visione di mobilità Kia, attraverso modalità coinvolgenti e coerenti con il nostro payoff ‘Movement that inspires’.”

Massimo Caputi, Presidente di Terme & SPA Italia, ha aggiunto: “Siamo lieti di avviare questa collaborazione con Kia Italia, un brand con il quale condividiamo l’attenzione alla qualità, all’innovazione e alla costruzione di esperienze capaci di mettere le persone al centro. La partnership con Kia ci consentirà di arricchire ulteriormente l’esperienza dei nostri ospiti, creando nuove occasioni di incontro tra mobilità, design e qualità del tempo.”

Domande frequenti su Kia Italia e Terme De Montel Milano

Cosa prevede la partnership tra Kia Italia e Terme De Montel?

Attività di esposizione delle vetture Kia, occasioni di test drive, iniziative esperienziali ed eventi negli spazi di Terme De Montel Milano, oltre a progetti di comunicazione dedicati alle rispettive community.

Cos’è Terme De Montel Milano?

È un progetto di rigenerazione urbana che ha trasformato le storiche Scuderie De Montel in un parco termale urbano dedicato al benessere e alla qualità del tempo.

Chi ha commentato l’accordo per Kia Italia?

Giuseppe Bitti, Presidente & CEO di Kia Italia, che ha sottolineato l’opportunità di raccontare il brand in un contesto capace di coniugare storia, design e innovazione.

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