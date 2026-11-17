I Dacia Sandriders si apprestano a concludere la partecipazione al Campionato del Mondo FIA di Rally-Raid ad Abu Dhabi, alla fine di novembre, con l’obiettivo di chiudere quest’avventura su una nota vittoriosa: i tre titoli mondiali, Costruttori, Piloti e Navigatori, sono ancora tutti in palio in quest’ultima gara della stagione 2026.

L’ultimo round e la fine di un’avventura durata due stagioni

Prevista dal 22 al 27 novembre, con partenza e arrivo nella città di Al Ain, negli Emirati Arabi Uniti, l’Abu Dhabi Desert Challenge sarà l’ultimo round del Campionato del Mondo FIA di Rally-Raid 2026 (W2RC) e anche l’undicesima e ultima partecipazione dei Dacia Sandriders al Campionato, dopo l’esordio vittorioso a ottobre 2024 nel Rally del Marocco. Con cinque vittorie, quattro piazzamenti sul podio e 23 successi nelle prove speciali in 10 gare del Campionato, il team ha dimostrato l’alto livello di prestazioni e robustezza di Dacia Sandrider, il prototipo fuoristrada a trazione integrale alimentato da carburante sostenibile.

I Dacia Sandriders affrontano l’ultimo round del Campionato del Mondo FIA di Rally-Raid 2026 ad Abu Dhabi

«Ogni chilometro che percorriamo, sia nelle prove speciali che al bivacco, ci ricorderà le persone straordinarie che hanno contribuito a quest’avventura», ha dichiarato Tiphanie Isnard, Team Principal dei Dacia Sandriders. «Vorrei ringraziare dal profondo del cuore ogni singola persona, ma anche i nostri fan per la passione e il sostegno incondizionato, soprattutto in questo periodo difficile per l’industria automobilistica.»

Il percorso e gli equipaggi in lizza per i titoli mondiali

Alla 35ª edizione dell’Abu Dhabi Desert Challenge, che per la prima volta ospita la finale di stagione del Campionato, i concorrenti percorreranno 1.931 chilometri totali, di cui 1.326 cronometrati, tra piste sterrate e sabbiose, dune (il 23% della distanza cronometrata), laghi prosciugati e alcuni tratti asfaltati e rocciosi, in cinque tappe da Al Ain ad Al Sila e ritorno. Le tre Dacia Sandrider, alimentate da carburante sostenibile fornito da Aramco e con pneumatici BFGoodrich, saranno guidate da Nasser Al-Attiyah (navigatore Fabian Lurquin), secondo nella generale e già vincitore della Dakar 2026 con il team, da Sébastien Loeb (navigatore Édouard Boulanger), al secondo posto provvisorio del Mondiale Piloti a soli 14 punti dal leader Seth Quintero, e da Lucas Moraes (navigatore Pablo Moreno). Dopo 4 round su 5, i Dacia Sandriders guidano il Mondiale Costruttori con 372 punti, davanti a Toyota Gazoo Racing W2RC (325) e Ford Racing (232).

Le tre Dacia Sandrider puntano ai titoli Costruttori, Piloti e Navigatori nell’ultima gara della stagione

«Abu Dhabi occupa un posto speciale nella nostra storia: è qui che abbiamo conseguito la nostra prima vittoria come team impegnato a tempo pieno nel Campionato del Mondo di Rally-Raid», ha aggiunto Tiphanie Isnard. «Concludere quest’avventura ad Abu Dhabi assume pertanto un significato ancora più profondo. Qualsiasi cosa accada, potremo guardare la strada percorsa con immenso orgoglio.»

Domande frequenti sui Dacia Sandriders all’Abu Dhabi Desert Challenge

Quando si disputa l’Abu Dhabi Desert Challenge 2026?

L’Abu Dhabi Desert Challenge, ultimo round del Campionato del Mondo FIA di Rally-Raid 2026, si disputa dal 22 al 27 novembre, con partenza e arrivo ad Al Ain, negli Emirati Arabi Uniti.

Quali titoli sono ancora in palio per i Dacia Sandriders?

I Dacia Sandriders si giocano i titoli mondiali Costruttori, Piloti e Navigatori del Campionato del Mondo FIA di Rally-Raid 2026 in questa ultima gara della stagione.

Chi sono i piloti dei Dacia Sandriders ad Abu Dhabi?

I tre equipaggi sono Nasser Al-Attiyah con il navigatore Fabian Lurquin, Sébastien Loeb con Édouard Boulanger e Lucas Moraes con Pablo Moreno.

Perché è l’ultima gara dei Dacia Sandriders nel Mondiale Rally-Raid?

L’Abu Dhabi Desert Challenge 2026 segna l’undicesima e ultima partecipazione dei Dacia Sandriders al Campionato del Mondo FIA di Rally-Raid, concludendo un’avventura iniziata a ottobre 2024 con il Rally del Marocco.

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