HONGQI, uno dei più importanti marchi automobilistici cinesi e parte del gruppo FAW, presenta al mercato europeo il suo nuovo SUV completamente elettrico HONGQI EHS4. Il debutto si è tenuto a Venezia e rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso di espansione internazionale del brand.

Un debutto a Venezia, tra storia del marchio e design orientale

Fondato nel 1958, HONGQI vanta quasi 70 anni di esperienza nel settore automobilistico, costruita grazie alla costante evoluzione tecnologica, all’eccellenza ingegneristica e alla cura artigianale. Forte di un impegno consolidato in termini di qualità e sicurezza, il marchio continua a valorizzare la propria identità e il proprio patrimonio storico anche sui mercati internazionali. Attraverso il suo Advanced Design Centre di Monaco di Baviera, HONGQI unisce una visione progettuale internazionale alla propria tradizione orientale: ispirata ai principi del design neoclassico europeo, la EHS4 fonde elementi della cultura asiatica con un’estetica contemporanea, ed è il primo modello del marchio concepito specificamente per le esigenze e le aspettative dei consumatori europei.

HONGQI EHS4, il nuovo SUV 100% elettrico del brand cinese debutta in Europa a Venezia

HONGQI EHS4: autonomia, spazio e sicurezza per il mercato europeo

HONGQI EHS4 combina elementi di design orientale e occidentale, cercando un equilibrio tra personalità stilistica, comfort di guida e praticità nell’uso quotidiano. La colorazione Celadon, una particolare tonalità di verde, si ispira alla raffinata bellezza della tradizionale ceramica celadon di Longquan, mentre il design dei gruppi ottici, denominato Eyes of Infinite Allure, conferisce alla vettura un’identità visiva distintiva; nell’abitacolo, il Crystal Control Knob aggiunge un ulteriore tocco di eleganza. Con un’autonomia fino a 470 chilometri e la possibilità di effettuare una ricarica rapida in circa 20 minuti, EHS4 è progettata per rispondere alle esigenze della mobilità elettrica quotidiana, con un utilizzo dello spazio interno pari all’87,4% a beneficio del comfort e della praticità dei passeggeri. Sulla sicurezza, la vettura è dotata di sette airbag e di tecnologie intelligenti di assistenza alla guida: forte di oltre 70 anni di esperienza di FAW nella produzione automobilistica, HONGQI EHS4 punta a offrire tecnologie all’avanguardia, qualità di guida e affidabilità.

HONGQI EHS4 nella colorazione Celadon, ispirata alla tradizionale ceramica cinese

Domande frequenti su HONGQI EHS4

Dove ha debuttato HONGQI EHS4 in Europa?

HONGQI EHS4 ha debuttato in Europa a Venezia, in Italia, un’ulteriore tappa nel percorso di espansione internazionale del brand cinese HONGQI, parte del gruppo FAW.

Che autonomia ha HONGQI EHS4?

HONGQI EHS4 offre un’autonomia fino a 470 chilometri, con la possibilità di effettuare una ricarica rapida in circa 20 minuti.

Quali dotazioni di sicurezza ha HONGQI EHS4?

La vettura è dotata di sette airbag e di tecnologie intelligenti di assistenza alla guida.

Dove viene progettato il design di HONGQI EHS4?

Il design è sviluppato attraverso l’Advanced Design Centre di HONGQI a Monaco di Baviera, che unisce una visione progettuale internazionale alla tradizione estetica orientale del brand.

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