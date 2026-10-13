Jeep, roadmap 2030: fino a 6 modelli e il ritorno di Renegade

Jeep conferma la propria roadmap europea al 2030: la gamma crescerà fino a sei modelli, con un approccio multi-energy e multi-piattaforma, il ritorno nel segmento D-SUV con Jeep Recon e il rilancio di un’icona, la Jeep Renegade. L’annuncio è stato fatto a Parigi, il 13 ottobre 2026, in occasione del Salone, da Xavier Peugeot, Head of Jeep Brand Europe.

La nuova generazione di Renegade arriverà entro il 2030 e punta a rafforzare il portafoglio del marchio e a conquistare nuovi clienti. Oltre quella data, Jeep sta esplorando come il proprio DNA possa dare forma a nuove soluzioni di mobilità compatte ed elettrificate.

Il ritorno della Jeep Renegade

Jeep Renegade torna protagonista e punta a riconquistare una posizione chiave nel portafoglio in espansione del marchio entro il 2030. Dal lancio nel 2014, in Europa sono state vendute oltre 610.000 Renegade, che l’hanno resa uno dei principali contributori alla presenza di Jeep nella regione.

La prossima generazione rafforzerà la posizione del marchio in uno dei segmenti SUV più importanti del mercato europeo e consentirà a Jeep di raggiungere un pubblico ancora più ampio.

Un piano prodotto per B-SUV, C-SUV e D-SUV

Jeep sta rafforzando la propria presenza nei segmenti B-SUV, C-SUV e D-SUV, con una gamma destinata a crescere fino a sei modelli entro il 2030. Nuova Jeep Avenger ha consolidato una forte presenza nel segmento B-SUV, con quasi 300.000 unità vendute dal lancio, mentre la nuova Jeep Compass rafforza la posizione del marchio nel segmento C-SUV.

In Italia Avenger è attualmente il SUV più venduto, come nel 2024 e nel 2025, nonché il secondo modello più venduto in assoluto considerando ogni segmento e ogni motorizzazione. Compass figura stabilmente nella top ten dell’affollato segmento C-SUV.

Jeep Recon e il ritorno nel segmento D-SUV

Jeep farà inoltre il proprio ritorno nel segmento D-SUV con Jeep Recon, alla quale si affiancherà un nuovo modello nel 2028.

Multi-energy e trazione integrale su ogni modello

La “Freedom of Choice” resta un elemento centrale dell’approccio Jeep: diverse soluzioni di propulsione consentiranno ai clienti di scegliere la tecnologia più adatta alle proprie esigenze, con una versione a trazione integrale disponibile per ogni modello della gamma. Nel loro insieme, questi sviluppi consentiranno a Jeep di coprire circa il 90% del mercato europeo dei SUV entro il 2030.

Oltre il 2030: veicoli compatti ed elettrificati

Guardando più lontano, Jeep osserva che la popolazione è sempre più concentrata in aree urbane ad alta densità e che cresce la domanda di veicoli compatti e sostenibili, adatti sia agli spostamenti quotidiani sia alle occasioni di evasione e scoperta. Da qui una nuova visione per il marchio: un futuro ispirato alle icone Jeep, come la Willys, con veicoli capaci, compatti ed elettrificati.

Le parole di Xavier Peugeot

«Confermiamo la nostra roadmap al 2030, basata su veicoli capaci, compatti ed elettrificati, ispirati all’iconico DNA Jeep, come Renegade, continuando a offrire la libertà di andare ovunque la vita conduca i nostri clienti», ha dichiarato Xavier Peugeot, Head of Jeep Brand Europe. Il DNA Jeep, ha aggiunto, resta la bussola del marchio: ogni scelta dovrà preservare i valori che ne hanno definito la storia.

Domande frequenti sulla roadmap Jeep al 2030

Quando arriverà la nuova Jeep Renegade?

Secondo quanto annunciato da Jeep, la nuova generazione di Jeep Renegade arriverà entro il 2030. Il marchio non ha comunicato una data di lancio più precisa.

Quanti modelli avrà Jeep in Europa entro il 2030?

Jeep amplierà la propria gamma europea fino a sei modelli entro il 2030, rafforzando la presenza nei segmenti B-SUV, C-SUV e D-SUV.

Quante Jeep Renegade sono state vendute in Europa?

Dal lancio nel 2014, in Europa sono state vendute oltre 610.000 Jeep Renegade, una delle principali componenti della presenza del marchio nella regione.

Che cos’è Jeep Recon e che ruolo avrà nella gamma?

Jeep Recon segnerà il ritorno del marchio nel segmento D-SUV. A Recon si affiancherà un nuovo modello nel 2028.

Tutti i modelli Jeep avranno la trazione integrale?

Sì: Jeep ha confermato che per ogni modello della gamma sarà disponibile una versione a trazione integrale, insieme a diverse soluzioni di propulsione in linea con la “Freedom of Choice”.

Quanto è venduta Jeep Avenger in Italia?

In Italia Jeep Avenger è il SUV più venduto, come nel 2024 e nel 2025, e il secondo modello più venduto in assoluto considerando ogni segmento e ogni motorizzazione. Dal lancio ha superato quasi 300.000 unità in Europa.

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