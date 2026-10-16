Defender Alasia Pack: dettagli Cyprus Copper per i clienti europei

Defender annuncia il nuovo Alasia Pack, un pacchetto di design disponibile in esclusiva per i clienti europei che introduce i dettagli esterni Cyprus Copper. Ordinabile da subito per Defender 90, 110 e 130, punta su distinzione immediata e maggiore personalizzazione.

Il rame di Alasia come ispirazione

L’Alasia Pack trae ispirazione dall’antico Mediterraneo: Alasia è il nome storico di Cipro, l’isola che forniva il rame al mondo antico. Il rame rappresenta una rara unione di resistenza e bellezza, e secondo Defender incarna la dualità del modello: una resilienza incrollabile abbinata a un’eleganza artigianale.

Dove compare il Cyprus Copper

Il Cyprus Copper è la prima espressione cromatica dell’Alasia Pack. La finitura impreziosisce la scritta Defender anteriore e posteriore, la barra della griglia frontale, le prese d’aria laterali e i ganci di traino posteriori.

Defender 90 con Alasia Pack: dettagli Cyprus Copper (foto: Defender)

Defender 90 e il kit Spare Wheel Removal

Il lancio si concentra sulla Defender 90. In esclusiva per questo modello, il kit opzionale Spare Wheel Removal elimina la ruota di scorta: la Defender 90 diventa più aerodinamica, con migliore manovrabilità nei parcheggi stretti e maggiore visibilità posteriore. Il portellone è più leggero e richiede uno spazio di apertura notevolmente inferiore, restando pienamente compatibile con i portabici standard.

All’interno, la Defender 90 offre fino a sei posti grazie al sedile anteriore centrale opzionale (jump seat). La seconda fila ribaltabile 40:20:40 consente di bilanciare passeggeri e carico, con una capacità fino a 1.500 litri.

Le parole di Patrick McGillycuddy

«I clienti Defender sono guidati dal desiderio di individualità e avventura», afferma Patrick McGillycuddy, Managing Director Defender. «L’Alasia Pack risponde a questa esigenza con un nuovo e sorprendente livello di personalizzazione». Con il Cyprus Copper, aggiunge, gli esterni acquistano un calore grezzo ed energico. I clienti europei possono ordinare l’Alasia Pack già da ora; il comunicato non indica i prezzi.

Domande frequenti sull’Alasia Pack di Defender

Cos’è l’Alasia Pack di Defender?

Un pacchetto di design, disponibile in esclusiva per i clienti europei, che introduce dettagli esterni Cyprus Copper per una maggiore distinzione e personalizzazione.

Perché si chiama Alasia?

Alasia è il nome storico di Cipro, l’isola che forniva il rame al mondo antico: il pacchetto si ispira all’antico Mediterraneo.

Quali parti esterne sono in Cyprus Copper?

La scritta Defender anteriore e posteriore, la barra della griglia frontale, le prese d’aria laterali e i ganci di traino posteriori.

Per quali modelli è disponibile?

Per Defender 90, Defender 110 e Defender 130; il lancio si concentra sulla Defender 90. L’Alasia Pack è ordinabile da subito.

Cosa fa il kit Spare Wheel Removal?

Disponibile in esclusiva per la Defender 90, elimina la ruota di scorta: migliora la manovrabilità nei parcheggi stretti e la visibilità posteriore, e il portellone è più leggero e richiede meno spazio per aprirsi.

Quanti posti ha la Defender 90?

Fino a sei, grazie al sedile anteriore centrale opzionale (jump seat). La seconda fila ribaltabile 40:20:40 porta la capacità fino a 1.500 litri.

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