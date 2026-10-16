Pneumatici invernali 2026: via al cambio gomme, c’è tempo un mese

Anche se le temperature sono ancora molto miti ed anche il cielo è principalmente sereno, è scattato il periodo dedicato al cambio gomme, per montare gli pneumatici invernali. A partire da ieri, infatti, è possibile effettuare la sostituzione e c’è tempo un mese, fino a domenica 15 novembre. Quando, poi, scatterà l’obbligo ed anche le multe per chi non ha montato queste dotazioni oppure ha a bordo catene da neve o altri dispositivi antisdrucciolo conformi.

Attenzione alle strade di montagna

Secondo la direttiva del Ministero, infatti, tra il 15 novembre 2026 ed il 15 aprile 2027, i veicoli devono “essere muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli (le catene, ndr) o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”. Questa è la normativa a livello nazionale, ma su alcune strade possono essere anticipati i tempi di un mese, essendo già diventate obbligatorie dal 15 ottobre, soprattutto in alcune località in montagna. Attenzione, dunque, soprattutto per chi va in quota per un weekend: può rischiare già una sanzione, anche prima del 15 novembre.

Il cambio gomme non deve essere effettuato da chi ha montato gli pneumatici ‘All Season’, denominati anche quattro stagioni. Devono però avere la marcatura M+S sul fianco ed un codice di velocità uguale o superiore a quello indicato in carta di circolazione. Attenzione per chi viaggia in Austria: sebbene in Italia le calze da neve possano essere omologate anche in base alla norma europea EN 16662-1:2020, il loro utilizzo non è consentito nel paese alpino.

Da verificare il battistrada

Quando viene effettuato il cambio, è importante anche effettuare un controllo sullo stato degli pneumatici, soprattutto se utilizzati già da qualche stagione. Il battistrada è fondamentale per la sicurezza: il limite legale è di 1,6 mm, ma per avere un’ottima tenuta di strada è ideale averlo attorno ai 3 millimetri. Anche la giusta pressione permette la resa ideale, anche sui consumi: va controllata a freddo una volta al mese, per avere il miglior rendimento.

Inoltre, vanno visionati con continuità i fianchi per individuare eventuali tagli, crepe, bozzi o deformazioni, che possano comprometterne il corretto funzionamento. Per chiudere, quando ci si reca dal meccanico o dal gommista per montare gli pneumatici invernali, è importante far anche controllare equilibratura e convergenza dopo il montaggio.

Multe fino a 344 euro

In caso, un automobilista venga fermato e non sia provvisto degli pneumatici invernali montati o delle catene a bordo su una strada dove vige l’obbligo, verrà sanzionato con una multa da 42 a 173 euro nei centri abitati e da 87 a 344 euro sulle strade extraurbane e da 80 a 318 euro in autostrada. Oltre alla contravvenzione, gli agenti possono anche ordinare al conducente di fermarsi oppure di proseguire la marcia solamente con specifiche cautele.

Se gli pneumatici montati non corrispondono a quelli indicati sulla carta di circolazione, la sanzione è di 430 euro più il ritiro della carta di circolazione. Inoltre, in quest’ultimo caso, il conducente è obbligato fermarsi ed a non rimettersi in marcia, finché non sarà in regola con le prescrizioni del Codice. Se non rispetta questo blocco e viene fermato ancora non in regola, scatta anche la decurtazione di 3 punti sulla patente, oltre ad una nuova sanzione.

Non vale per moto o scooter

L’obbligo del cambio gomme o dell’utilizzo delle dotazioni invernali non riguarda moto e scooter, visto che la direttiva ministeriale li esclude da questa necessità. Tuttavia, chi si mette in sella deve stare comunque attento durante il periodo invernale. Infatti, questi mezzi possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e quando non sono in corso precipitazioni nevose. Altrimenti, oltre ai rischi per la sicurezza, c’è la possibilità di essere sanzionati.

Quando scatta l’obbligo degli pneumatici invernali nel 2026?

Il periodo previsto a livello nazionale va dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027. È possibile montare le gomme invernali già dal 15 ottobre, ma su alcune strade, soprattutto in montagna, l’obbligo può essere anticipato.

Quali sono le multe per chi non rispetta l’obbligo?

Le sanzioni vanno da 42 a 173 euro nei centri abitati, da 87 a 344 euro sulle strade extraurbane e da 80 a 318 euro in autostrada. Per pneumatici non conformi alla carta di circolazione, la multa è di 430 euro, con ritiro del documento.

Le gomme quattro stagioni evitano il cambio?

Sì, se hanno la marcatura M+S e un codice di velocità uguale o superiore a quello indicato sulla carta di circolazione. In alternativa, è possibile avere a bordo catene da neve o altri dispositivi antisdrucciolo conformi.

Come controllare lo stato degli pneumatici?

Il battistrada deve rispettare il limite legale di 1,6 mm, ma circa 3 mm sono indicati per una tenuta ottimale. La pressione va controllata a freddo una volta al mese. Occorre inoltre verificare fianchi, tagli e deformazioni e controllare equilibratura e convergenza dopo il montaggio.

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