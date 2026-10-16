Mercedes-Benz e NVIDIA ampliano la partnership sulla guida

Insieme per la prossima generazione di sistemi di assistenza alla guida e di guida automatizzata, su NVIDIA Hyperion e MB.OS

di Redazione16 Ottobre, 2026

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz e NVIDIA estendono la partnership: Hyperion, Alpamayo Stack e Halos per accelerare lo sviluppo dei veicoli automatizzati.

Mercedes-Benz e NVIDIA hanno annunciato l’ampliamento della loro partnership strategica per sviluppare insieme la prossima generazione di sistemi di assistenza alla guida e di guida automatizzata. La collaborazione unisce le competenze di Mercedes-Benz in ingegneria automotive e sicurezza, insieme al sistema operativo MB.OS, con le tecnologie NVIDIA di accelerated computing e intelligenza artificiale.

Le tecnologie in campo

Secondo il comunicato, la collaborazione riunisce l’architettura di calcolo e sensori NVIDIA Hyperion, il software Alpamayo Stack e il sistema di sicurezza Halos, con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo dei veicoli automatizzati.

Il punto di Mercedes-Benz

«NVIDIA è il nostro principale partner strategico nell’ambito della guida automatizzata», afferma Jörg Burzer, Membro del Board of Management di Mercedes-Benz Group AG e Chief Technology Officer, Development & Procurement. «Insieme abbiamo sviluppato il primo sistema di assistenza Mercedes-Benz per la guida urbana point-to-point destinato al mondo occidentale». L’ampliamento della partnership, aggiunge, segna una tappa importante e testimonia la fiducia reciproca costruita negli anni. L’intenzione è portare su strada nuove innovazioni, offrendo ai clienti la migliore esperienza di guida automatizzata e continuando a garantire gli elevati standard di sicurezza attesi da una Mercedes-Benz.

Il punto di NVIDIA

Per Ali Kani, Vice President of Automotive di NVIDIA, l’accelerated computing fornisce ai veicoli l’intelligenza necessaria per comprendere il mondo circostante e affrontare situazioni di guida complesse. Mercedes-Benz, sottolinea, apporta l’eccellenza ingegneristica e l’impegno per la sicurezza che la contraddistinguono. Insieme le due aziende stanno sviluppando su NVIDIA Hyperion questa intelligenza e un sistema di sicurezza full-stack, per portarli su strada e rendere la guida autonoma una realtà quotidiana.

Domande frequenti sulla partnership Mercedes-Benz e NVIDIA



Cosa hanno annunciato Mercedes-Benz e NVIDIA?

L’ampliamento della loro partnership strategica per sviluppare insieme la prossima generazione di sistemi di assistenza alla guida e di guida automatizzata.

Quali tecnologie NVIDIA sono coinvolte?

L’architettura di calcolo e sensori NVIDIA Hyperion, il software Alpamayo Stack e il sistema di sicurezza Halos.

Qual è il contributo di Mercedes-Benz?

Le competenze nell’ingegneria automotive e nella sicurezza, insieme al sistema operativo MB.OS.

Cosa hanno già sviluppato le due aziende?

Insieme hanno sviluppato il primo sistema di assistenza Mercedes-Benz per la guida urbana point-to-point destinato al mondo occidentale.

Qual è l’obiettivo della collaborazione?

Accelerare lo sviluppo dei veicoli automatizzati, offrendo ai clienti la migliore esperienza di guida automatizzata nel rispetto degli elevati standard di sicurezza di Mercedes-Benz.

Chi ha commentato l’annuncio?

Jörg Burzer, Chief Technology Officer di Mercedes-Benz Group AG, e Ali Kani, Vice President of Automotive di NVIDIA.

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