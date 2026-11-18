Denza BAO 5, 5 stelle Euro NCAP: punteggi e video del crash test
Il SUV premium del gruppo BYD ottiene il massimo punteggio, con il 93% in Child Occupant
Denza BAO 5
Il SUV Denza BAO 5, marchio premium del gruppo BYD, ottiene le cinque stelle Euro NCAP: 83% in Adult Occupant (Protezione occupanti adulti), 93% in Child Occupant (Protezione occupanti bambini), 74% in Vulnerable Road Users (Utenti vulnerabili della strada) e 79% in Safety Assist (Sistemi di assistenza alla sicurezza). La valutazione, pubblicata nel 2025, si basa largamente sui test eseguiti da ANCAP.
I risultati nei quattro ambiti
Secondo la scheda di Euro NCAP, la Denza BAO 5 ottiene: 83% in Adult Occupant (Protezione occupanti adulti), 93% in Child Occupant (Protezione occupanti bambini), 74% in Vulnerable Road Users (Utenti vulnerabili della strada) e 79% in Safety Assist (Sistemi di assistenza alla sicurezza).
Euro NCAP indica come modello testato la Denza BAO 5 1.5 PHEV “Elegance” con guida a sinistra, un SUV con massa in ordine di marcia di 2.940 kg. Il veicolo era già stato valutato da ANCAP nel 2025: Euro NCAP ha eseguito test aggiuntivi, ma per il resto il rating si basa sui risultati ANCAP. L’abitacolo è rimasto stabile nell’impatto frontale offset, a conferma della solidità strutturale della vettura.
Il video del crash test
Euro NCAP ha pubblicato il video con i test di sicurezza della Denza BAO 5.
Domande frequenti su Denza BAO 5 e Euro NCAP
Quante stelle ha ottenuto la Denza BAO 5 ai test Euro NCAP?
Cinque stelle su cinque.
Quali sono i punteggi nei quattro ambiti?
83% in Adult Occupant (Protezione occupanti adulti), 93% in Child Occupant (Protezione occupanti bambini), 74% in Vulnerable Road Users (Utenti vulnerabili della strada) e 79% in Safety Assist (Sistemi di assistenza alla sicurezza).
Il rating si basa su test eseguiti direttamente da Euro NCAP?
Solo in parte: il rating si basa largamente sui test eseguiti da ANCAP nel 2025, ai quali Euro NCAP ha affiancato verifiche aggiuntive.
Quale versione di Denza BAO 5 è stata testata?
La versione testata è la Denza BAO 5 1.5 PHEV “Elegance” con guida a sinistra, un SUV con massa in ordine di marcia di 2.940 kg.
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