Il SUV Kia Seltos ottiene le cinque stelle Euro NCAP nella valutazione 2026: 67% in Safe Driving (Guida sicura), 71% in Crash Avoidance (Prevenzione degli incidenti), 84% in Crash Protection (Protezione in caso di incidente) e 90% in Post Crash Safety (Sicurezza post-incidente). Secondo Euro NCAP, la Seltos “merita pienamente” il rating, con una buona prestazione in tutte e quattro le fasi della sicurezza, in particolare in Crash Protection (Protezione in caso di incidente) e Post Crash Safety (Sicurezza post-incidente).

I risultati nei quattro ambiti del nuovo protocollo 2026

Secondo la scheda di Euro NCAP, la Kia Seltos ottiene: 67% in Safe Driving (Guida sicura), 71% in Crash Avoidance (Prevenzione degli incidenti), 84% in Crash Protection (Protezione in caso di incidente) e 90% in Post Crash Safety (Sicurezza post-incidente). Si tratta delle quattro aree del nuovo protocollo di valutazione Euro NCAP in vigore dal 2026, che sostituisce le precedenti categorie Adult Occupant, Child Occupant, Vulnerable Road Users e Safety Assist.

Euro NCAP indica come modello testato la Kia Seltos 1.6T 6DCT 2WD con guida a sinistra, un SUV con massa a vuoto di 1.490 kg.

Il video del crash test

Euro NCAP ha pubblicato il video con i test di sicurezza della Kia Seltos.

Domande frequenti su Kia Seltos e Euro NCAP

Quante stelle ha ottenuto la Kia Seltos ai test Euro NCAP 2026?

Cinque stelle su cinque.

Quali sono i punteggi nei quattro ambiti?

67% in Safe Driving (Guida sicura), 71% in Crash Avoidance (Prevenzione degli incidenti), 84% in Crash Protection (Protezione in caso di incidente) e 90% in Post Crash Safety (Sicurezza post-incidente).

Cosa cambia nel protocollo Euro NCAP 2026?

Dal 2026 Euro NCAP valuta le vetture su quattro nuove aree (Safe Driving (Guida sicura), Crash Avoidance (Prevenzione degli incidenti), Crash Protection (Protezione in caso di incidente), Post Crash Safety (Sicurezza post-incidente)), al posto delle precedenti Adult Occupant, Child Occupant, Vulnerable Road Users e Safety Assist.

Quale versione di Kia Seltos è stata testata?

La versione testata è la Kia Seltos 1.6T 6DCT 2WD con guida a sinistra, un SUV con massa a vuoto di 1.490 kg.

Vota: post