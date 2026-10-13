Design Gruppo Volkswagen: sinergie e brand distinti a Parigi

Parigi, 12 ottobre 2026 – Il Gruppo Volkswagen mostra come un gruppo multimarca possa unire sinergie industriali e identità di brand ben distinte. L’occasione è il Salone di Parigi, dove l’Electric Urban Car Family diventa il caso esemplare del design di Gruppo, mentre Andreas Mindt compare per la prima volta nel nuovo ruolo di Responsabile del design di Volkswagen Group.

Electric Urban Car Family: quattro modelli, oltre l’80% di componenti in comune

L’Electric Urban Car Family comprende Volkswagen ID. Polo, Volkswagen ID. Cross1, CUPRA Raval e Škoda Epiq. I quattro modelli poggiano su una piattaforma tecnologica comune e condividono oltre l’80% dei componenti, ma ciascuno incarna il carattere e il linguaggio stilistico del proprio marchio. Secondo il Gruppo, le economie di scala del design condiviso non impediscono ai modelli di restare autentici ambasciatori dei rispettivi brand.

Tre filosofie di design per tre marchi

L’Electric Urban Car Family riflette la filosofia Pure Positive di Volkswagen, lo spirito audace e ribelle di CUPRA e il linguaggio stilistico Modern Solid di Škoda. Il reparto design del Gruppo definisce una direzione comune, metodi e standard qualitativi condivisi, rafforzando allo stesso tempo l’individualità di ciascun marchio.

Andreas Mindt alla guida del design di Volkswagen Group

Parigi segna la prima apparizione pubblica di Andreas Mindt come Responsabile del design di Volkswagen Group. Insieme al suo team definisce il quadro strategico per i marchi del Gruppo, in modo che ciascuno mantenga un’identità distintiva in termini di design, carattere ed esperienza cliente. Mindt ha dichiarato: «Il nostro compito nel design del Gruppo Volkswagen è creare le condizioni affinché i Brand siano forti e con un carattere distintivo. Sfruttiamo le economie di scala, le competenze e le sinergie del Gruppo ovunque abbia senso farlo, rafforzando allo stesso tempo ciò che rende unico ciascun Brand. L’Electric Urban Car Family incarna proprio questo approccio.»

L’intelligenza artificiale nel processo di design

Il comunicato segnala anche un software di intelligenza artificiale sviluppato internamente, che trasforma gli schizzi dei designer in immagini realistiche. Secondo il Gruppo Volkswagen, questo strumento riduce tempi e costi di progettazione di circa un terzo.

Domande frequenti sul design del Gruppo Volkswagen

Quali modelli compongono l’Electric Urban Car Family?

La famiglia comprende quattro modelli: Volkswagen ID. Polo, Volkswagen ID. Cross1, CUPRA Raval e Škoda Epiq. Condividono una piattaforma tecnologica comune e oltre l’80% dei componenti.

Quanti componenti condividono i quattro modelli?

I quattro modelli dell’Electric Urban Car Family condividono oltre l’80% dei componenti, secondo il Gruppo Volkswagen. Nonostante questo, ogni modello mantiene un’identità di brand chiaramente distinta.

Che cos’è la filosofia di design Pure Positive?

Pure Positive è la filosofia di design di Volkswagen che si riflette nell’Electric Urban Car Family. Accanto a essa, il comunicato cita lo spirito audace e ribelle di CUPRA e il linguaggio Modern Solid di Škoda.

Chi è Andreas Mindt nel Gruppo Volkswagen?

Andreas Mindt è il nuovo Responsabile del design di Volkswagen Group. Il Salone di Parigi 2026 segna la sua prima apparizione pubblica in questo ruolo.

Come usa l’intelligenza artificiale il design Volkswagen?

Un software di intelligenza artificiale sviluppato internamente trasforma gli schizzi dei designer in immagini realistiche. Secondo il Gruppo, riduce tempi e costi di progettazione di circa un terzo.

Quale ruolo ha il design di Gruppo?

Il reparto design del Gruppo Volkswagen definisce una direzione comune, metodi e standard qualitativi condivisi. Allo stesso tempo rafforza l’individualità di ciascun marchio.

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