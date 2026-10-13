Stellantis, consegne Q3 2026 a 1,3 milioni: -1%

Amsterdam, 13 ottobre 2026 – Stellantis N.V. ha pubblicato oggi le stime delle consegne consolidate del terzo trimestre 2026: nel trimestre chiuso al 30 settembre il gruppo ha consegnato circa 1,3 milioni di veicoli, in calo dell’1% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Consegne Stellantis Q3 2026: 1,3 milioni di unità, -1%

Le consegne consolidate di Stellantis nel terzo trimestre 2026 sono state stimate in 1,3 milioni di unità, con una flessione dell’1% su base annua. Per Stellantis il termine “consegne” indica i volumi di veicoli consegnati alla rete, ai distributori o direttamente ai clienti finali e alle flotte, che determinano la rilevazione dei ricavi. La crescita dei volumi BEV nell’Europa allargata è stata compensata dai minori volumi in Nord America, legati alla programmata pausa estiva della produzione, e in Medio Oriente e Africa, dove ha pesato soprattutto la flessione del mercato turco.

Il gruppo precisa che i dati si riferiscono alle sole società controllate consolidate, comprendono Leapmotor International (joint venture partecipata al 51% da Stellantis e al 49% da Leapmotor, incaricata della distribuzione fuori dalla Cina) e non sono stati sottoposti a revisione contabile, quindi potrebbero subire modifiche. Dal 1° gennaio 2026 il settore Maserati non è più riportato separatamente.

Nord America: -12% per la pausa produttiva, Ram in crescita

In Nord America le consegne del terzo trimestre sono diminuite di circa 47 mila unità, pari al 12% su base annua. Il calo dipende soprattutto dalla programmata pausa estiva della produzione, che ha coinvolto in particolare alcuni modelli Jeep come Grand Cherokee e Compass, entrambi in diminuzione di circa 25 mila unità rispetto al 2025.

A parziale compensazione, Ram ha registrato volumi in aumento di circa 17 mila unità, sostenuti dalla domanda di modelli nuovi e rinnovati e dall’ampliamento dell’offerta di motorizzazioni, tra cui il Ram 1500 light-duty HEMI V8 e il nuovo Ram 1500 TRX.

Europa allargata: +10%, trainano BEV, Smart Car e Leapmotor

Nell’Europa allargata le consegne sono aumentate di circa 54 mila unità, pari al 10%, con contributi sia dai marchi Stellantis sia da Leapmotor e con i veicoli elettrici a batteria (BEV) come principale fattore di crescita.

Per i marchi Stellantis la spinta principale è arrivata da circa 26 mila unità di modelli basati sulla piattaforma Smart Car, tra cui Citroën C3 e C3 Aircross, Opel/Vauxhall Frontera e Fiat Grande Panda. Hanno dato un apporto positivo anche la nuova Fiat 500 Hybrid (circa 6 mila unità) e il nuovo Jeep Compass (circa 5 mila unità). I veicoli commerciali leggeri sono cresciuti di circa 7 mila unità, trainati dalle versioni elettriche. Questi aumenti sono stati in parte compensati da un calo di circa 28 mila unità per altri modelli, tra cui Opel Corsa, Opel Mokka, Citroën C4, Alfa Romeo Junior e Peugeot 2008.

Le consegne dei veicoli a marchio Leapmotor sono salite di circa 34 mila unità, raggiungendo quota 44 mila, grazie al lancio dei nuovi modelli B10 e B03X.

Medio Oriente e Africa, Sud America e Asia Pacifico

In Medio Oriente e Africa le consegne sono scese di circa 20 mila unità (-21%), soprattutto per i minori volumi in Turchia (circa -21 mila unità), dovuti a un mercato più debole e alla riduzione dei veicoli importati in vista dell’avvio della produzione locale di piccoli van, programmata per ottobre 2026. Le maggiori consegne in Algeria e Marocco hanno più che compensato i minori volumi nei Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo, penalizzati dal conflitto regionale.

In Sud America le consegne sono diminuite leggermente, di circa 1.000 unità: la crescita in Brasile (circa +13 mila unità) è stata più che compensata dal calo in altri mercati, soprattutto l’Argentina (circa -11 mila unità). In Asia Pacifico le consegne si sono fermate a 15 mila unità, in calo del 6% circa, per i minori volumi in Giappone, parzialmente compensati dalla crescita in India, anche grazie ai veicoli su piattaforma Smart Car.

Domande frequenti su Stellantis e le consegne del terzo trimestre 2026

Quante consegne ha registrato Stellantis nel terzo trimestre 2026?

Stellantis ha stimato consegne consolidate pari a 1,3 milioni di unità nel trimestre chiuso al 30 settembre 2026, con un calo dell’1% rispetto al terzo trimestre 2025.

Perché le consegne di Stellantis sono calate in Nord America?

In Nord America le consegne sono scese di circa 47 mila unità (-12%) per la programmata pausa estiva della produzione, che ha colpito soprattutto Jeep Grand Cherokee e Compass, entrambi in calo di circa 25 mila unità.

Come sono andate le consegne di Stellantis in Europa?

Nell’Europa allargata le consegne sono cresciute di circa 54 mila unità (+10%), con i veicoli elettrici a batteria come principale contributo, insieme ai modelli su piattaforma Smart Car e a Leapmotor.

Quanto ha consegnato Leapmotor nel terzo trimestre 2026?

Le consegne di veicoli a marchio Leapmotor sono aumentate di circa 34 mila unità, raggiungendo 44 mila unità, grazie al lancio dei nuovi modelli B10 e B03X.

Quali modelli Stellantis hanno spinto la crescita in Europa?

Circa 26 mila unità in più sono arrivate dai modelli su piattaforma Smart Car (Citroën C3 e C3 Aircross, Opel/Vauxhall Frontera, Fiat Grande Panda), a cui si aggiungono la nuova Fiat 500 Hybrid (circa 6 mila unità) e il nuovo Jeep Compass (circa 5 mila).

I dati Stellantis sul terzo trimestre 2026 sono definitivi?

No: sono stime delle consegne consolidate non sottoposte a revisione contabile e potrebbero subire modifiche, come precisato da Stellantis nel comunicato del 13 ottobre 2026.

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