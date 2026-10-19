Desner Auto a Eicma 2026 con T30 e Y300 MY2027

Desner Auto si prepara a presentare a Eicma 2026 la nuova T30, versione L6e Premium, e la Y300 MY2027, con l’obiettivo di espandere la propria rete anche fuori dall’Italia. Il marchio sarà in fiera dal 3 novembre nel padiglione 7, stand Q07, per la terza edizione consecutiva.

A Milano Desner conferma la partnership con BONTU Europa per il futuro della mobilità e propone una gamma di veicoli leggeri pensata sia per l’utilizzo business sia per quello privato. Ad Eicma sarà possibile vedere la T30 e altre novità, in attesa dei test su strada e dei contenuti speciali previsti da novembre.

Una Desner nella colorazione bianca

Primo stock ad Ancona, immatricolazioni a dicembre

Il marchio comunica che oggi è arrivato ad Ancona il primo stock su strada del modello, insieme al magazzino ricambi e accessori già pronto per la fornitura 2027. Nelle prossime settimane le vetture dimostrative saranno distribuite ai concessionari ufficiali, mentre le prime immatricolazioni per i clienti privati sono attese a dicembre 2026.

Prezzi di listino e incentivi prorogati

Per T30 e Y300 MY2027 i prezzi di listino restano competitivi e sono calmierati dalle scontistiche ufficiali, nonostante l’aumento dei costi di spedizione e delle materie prime. Sono inoltre prorogati fino alla fine del 2026:

il bonus scuola per Desner T30;

per Desner T30; il bonus patente B1 per tutta la gamma L7e, a partire dai 16 anni, sia per W300 sia per Y300, anche nella versione a quattro posti.

La fiancata di una Desner

Rete: oltre 35 dealer, 60 punti vendita entro il 2027

In Italia Desner conferma oltre 35 concessionari sul territorio e prevede più di 60 showroom e centri di assistenza entro la fine del 2027, per una rete capillare sia nella vendita sia nel post-vendita. Durante Eicma 2026 incontrerà dealer da tutta Europa per estendere la rete anche oltre i confini italiani, mantenendo sul territorio nazionale la sede logistica e distributiva.

Il responsabile per la stampa invita i colleghi allo stand e ricorda che sarà possibile confermare la presenza e un incontro con Angelo Wenyu Sun, CEO e fondatore di Desner, scrivendo all’indirizzo dedicato.

Il posteriore di una Desner

Domande frequenti su Desner a Eicma 2026

Dove sarà Desner ad Eicma 2026?

Nel padiglione 7, stand Q07, per tutti i giorni di fiera a partire dal 3 novembre.

Quali novità porta Desner a Eicma?

La nuova T30 L6e Premium e la Y300 MY2027, oltre ad altre novità non ancora annunciate.

Quando arrivano le prime immatricolazioni?

A dicembre 2026 per i clienti privati; le vetture dimostrative saranno consegnate ai dealer nelle prossime settimane.

Quali incentivi sono prorogati?

Il bonus scuola per la T30 e il bonus patente B1 per la gamma L7e, fino alla fine del 2026.

Quanti dealer ha Desner in Italia?

Più di 35, con l’obiettivo di superare i 60 tra showroom e centri assistenza entro la fine del 2027.

Chi è BONTU Europa?

È il partner con cui Desner ha consolidato la collaborazione per il futuro della mobilità, ad Eicma per il terzo anno consecutivo.

Vota: post