Renault 5 E-Tech Electric: più autonomia e prezzi da 24.950 euro

Renault aggiorna la gamma di Renault 5 E-Tech Electric con più autonomia, nuovi colori ed equipaggiamenti e prezzi che partono da 24.950 euro per la nuova versione di accesso Five. Gli ordini sono aperti da oggi, mentre la Five sarà disponibile nelle prossime settimane.

La gamma si articola su due livelli di batteria e tre allestimenti principali, con un’offerta pensata per rendere l’elettrico più accessibile fin dall’ingresso in gamma. La vettura è esposta al Salone di Parigi fino al 18 ottobre.

La gamma Renault 5 E-Tech Electric

Urban Range e Comfort Range: più chilometri

Il lavoro su aerodinamica, con interventi sul fondo e nuovi specchietti, e sull’elettronica della batteria permette di guadagnare autonomia WLTP in entrambe le configurazioni:

Urban Range : batteria da 40 kWh e motore da 90 kW (120 cv), allestimenti Evolution e Techno. Autonomia fino a 315 km (prima 312). Prezzi da 28.150 euro per l’Evolution.

: batteria da 40 kWh e motore da 90 kW (120 cv), allestimenti Evolution e Techno. Autonomia fino a 315 km (prima 312). Prezzi da 28.150 euro per l’Evolution. Comfort Range: batteria da 52 kWh e motore da 110 kW (150 cv), allestimenti Evolution, Techno e Roland-Garros. Autonomia fino a 430 km (prima 410). Prezzi da 33.190 euro per la Techno.

Five: l’accesso alla gamma da 24.950 euro

La nuova Five adotta un motore da 80 kW (110 cv), della stessa famiglia di quello di Twingo E-Tech Electric, abbinato a una batteria LFP da 36,5 kWh con architettura cell-to-pack. L’autonomia WLTP arriva fino a 305 km e lo 0-50 km/h richiede 3,5 secondi. La ricarica è affidata a un caricatore di bordo in corrente alternata da 6,6 kW e a una presa in corrente continua da 80 kW di serie. Gli ordini apriranno a breve; l’attuale Five dispone di 95 cv e batteria da 40 kWh.

Renault 5 E-Tech Electric

Nuovi colori e personalizzazioni

Debuttano il Rosso Passion, disponibile dalla Five, e il Grigio Scisto Metallizzato, per le versioni dall’Evolution alla Roland-Garros, che si affiancano al Blu Notturno. Tra le personalizzazioni figurano il tetto Nero Étoilé, il profilo del tetto in Rosso Alluminio o Warm Titanium e i cerchi Techno in Warm Titanium a richiesta.

Un esemplare di Renault 5 E-Tech Electric

Tecnologia: ricarica MagSafe e Gemini

Chiamata di emergenza e-call compatibile con tutte le reti 4G.

Caricatore a induzione magnetico MagSafe con raffreddamento (Qi2), che porta il telefono al 50% in un’ora.

Nuova modalità Smart driving, che sostituisce Perso e gestisce in automatico Eco, Comfort e Sport; il pulsante MULTI-SENSE scompare e le modalità si selezionano da OpenR Link o con la voce.

Connettività inclusa con 2 GB al mese per tre anni o per la durata del contratto Mobilize Financial Services (fino a 40 ore di musica o 3 ore di video).

Gemini al posto di Google Assistant tramite aggiornamento via etere (OTA).

Gli interni e le dotazioni della gamma Renault 5 E-Tech Electric

Domande frequenti su Renault 5 E-Tech Electric

Quanto costa la nuova Renault 5 E-Tech Electric?

La Five parte da 24.950 euro, l’Urban Range Evolution da 28.150 euro e la Comfort Range Techno da 33.190 euro.

Qual è l’autonomia massima?

Fino a 430 km WLTP con la batteria da 52 kWh della Comfort Range.

Che batteria ha la versione Five?

Una batteria LFP da 36,5 kWh cell-to-pack, con autonomia fino a 305 km WLTP.

Quando arriva la Five?

Sarà disponibile nelle prossime settimane; gli ordini apriranno a breve.

Quali sono i nuovi colori?

Rosso Passion e Grigio Scisto Metallizzato, in aggiunta al Blu Notturno.

Che cosa cambia nella tecnologia di bordo?

Arrivano la modalità Smart driving, il caricatore a induzione MagSafe e Gemini al posto di Google Assistant via aggiornamento OTA.

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