OMODA X Night: domani a Wuhu il debutto mondiale di OMODA X

Martedì 20 ottobre a Wuhu, in Cina, OMODA & JAECOO presenta in anteprima mondiale OMODA X, il nuovo crossover del marchio nato dalla filosofia CROSSVOLUTION. Il debutto avviene durante la serata OMODA X Night, un evento che unisce la presentazione della vettura a moda, musica, tecnologia e alle storie dei clienti arrivati da diversi Paesi.

Wuhu è la città sede del gruppo Chery. Il claim scelto per il debutto è «MORE OMODA THAN EVER», pensato per farne l’interpretazione più netta dell’identità del marchio.

Il visual di OMODA X Night, in programma il 20 ottobre 2026 a Wuhu

OMODA X, l’evoluzione del crossover

OMODA X porta più lontano CROSSVOLUTION: un crossover che non si ferma ai confini delle categorie esistenti e unisce la raffinatezza dell’uso urbano allo spirito libero dell’esplorazione outdoor. Il design fonde suggestioni futuristiche di ispirazione «mecha» con un linguaggio geometrico, con una dinamica sportiva e un carattere più deciso e avventuroso.

Il modello si rivolge a chi conosce le regole senza rinunciare al proprio carattere: automobilisti che, con l’esperienza, hanno le idee più chiare su ciò che vogliono e un’idea più audace di ciò che un’auto può essere.

Miss Mondo, Kantar e la canzone dei clienti

Sul palco saliranno le rappresentanti di Miss Mondo di vari Paesi, che porteranno in scena moda internazionale, diversità culturale ed espressione individuale. Kantar, società internazionale di dati, ricerche e consulenza, presenterà le sue più recenti osservazioni sulla cultura giovanile: come cambiano le nuove generazioni attraverso le comunità di interesse, i bisogni emotivi e gli atteggiamenti verso la vita.

Uno dei momenti centrali sarà affidato ai clienti: proprietari di vetture OMODA & JAECOO di diversi Paesi canteranno insieme una canzone dedicata al marchio.

Un’immagine teaser di OMODA X

Un milione di vetture in tre anni

L’evento arriva in una fase di forte crescita per OMODA & JAECOO, che ha superato il milione di vetture vendute in tre anni ed è oggi presente in 79 mercati, 22 dei quali in Europa. In Italia il marchio è attivo dal luglio 2024 con una gamma che va dalla OMODA 4, presentata al Salone Auto Torino, alla OMODA 9 Aurora Edition. Caratteristiche tecniche, prezzi e tempi di arrivo di OMODA X sul mercato italiano saranno comunicati successivamente.

Domande frequenti su OMODA X

Quando debutta OMODA X?

Martedì 20 ottobre 2026 a Wuhu, in Cina, durante la serata OMODA X Night.

Che cos’è OMODA X?

Il nuovo crossover di OMODA & JAECOO, che porta avanti la filosofia di design CROSSVOLUTION.

Qual è il claim del debutto?

«MORE OMODA THAN EVER».

Chi sale sul palco di OMODA X Night?

Le rappresentanti di Miss Mondo di diversi Paesi, Kantar con un’analisi sulla cultura giovanile e clienti del marchio che cantano una canzone dedicata.

Quando arriva in Italia?

Caratteristiche tecniche, prezzi e tempi di arrivo per il mercato italiano saranno comunicati successivamente.

Da quanto è presente il marchio in Italia?

Da luglio 2024, con una gamma che va dalla OMODA 4 alla OMODA 9 Aurora Edition.

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