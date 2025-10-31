DFSK E5 PHEV: il SUV top di gamma ora disponibile nei due nuovi allestimenti Business e Luxury

Il brand estende la campagna promozionale "Momenti di Glory" fino al 30 novembre 2025

di Gaetano Scavuzzo31 Ottobre, 2025

DFSK E5 PHEV

DFSK E5 PHEV: il SUV top di gamma ora disponibile nei due nuovi allestimenti Business e Luxury

DFSK, brand importato e distribuito in Italia da China Car Company, annuncia una serie di novità relativa a E5 PHEV, il SUV ibrido plug-in del marchio cinese, con la gamma per il mercato italiano che si arricchisce dei due nuovi allestimenti Business e Luxury, entrambi disponibili nelle varianti a 7 posti e pensati per soddisfare esigenze diverse.

La versione Business offre una dotazione di serie completa in termini di sicurezza e comfort essenziale, rinunciando a qualche optional per mantenere un prezzo più competitivo, che si attesta a 32.988 € (IVA inclusa, escluse IPT e messa in strada), che scende a 29.988 € grazie al contributo di 3.000 € previsto dalla promozione “Momenti di Glory”. L’allestimento Luxury invece porta sulla DFSK E5 PHEV un equipaggiamento full optional, disponibile con un prezzo promozionale di 32.880 €, con uno sconto di 4.000 € sul prezzo di listino di 36.888 €.

DFSK E5 PHEV

D-SUV che coniuga comfort ed efficienza

Con i due nuovi allestimenti il DFSK E5 PHEV copre ancora meglio le necessità del mercato italiano per un SUV di segmento D, che misura 4,76 metri in lunghezza, capace di unire spazio, comfort, efficienza e prestazioni. Sotto il cofano c’è un powertrain ibrido che combina un motore termico 1.5 da 110 CV e un’unità elettrica da 180 CV, capace di ricaricarsi completamente in circa quattro ore, garantendo la possibilità di guidare in modalità elettrica fino a 90 km, mentre l’autonomia complessiva dichiara è di oltre 1.000 km.

DFSK E5 PHEV

Continua la promozione “Momenti di Glory”

Il SUV E5 ibrido plug-in ha contribuito agli ottimi risultati commerciali ottenuti da DFSK sul mercato italiano, registrando una crescita del 130% dei volumi di vendita nei primi nove mesi del 2025 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A spingere il brand anche l’iniziativa promozionale “Momenti di Glory“, con incentivi fino a 4.000 €, che è stata prorogata fino al 30 novembre 2025, offrendo dunque ulteriore tempo per acquistare a condizioni vantaggiose tutti i modelli della gamma DFSK (Glory 500, Glory 580, Glory 600 ed E5), che propongono diverse motorizzazioni (benzina, bifuel benzina/GPL, PHEV) e beneficiano della garanzia di 5 anni o 100.000 chilometri.

