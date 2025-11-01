SEAT: nei primi 9 mesi del 2025 continua la crescita di Cupra e dei modelli elettrificati

Nonostante un contesto molto difficile SEAT S.A. continua ad avanzare nell’elettrificazione della sua gamma e inoltre nei primi 9 mesi del 2025 continua anche la crescita di Cupra. Nel periodo gennaio–settembre 2025, la casa automobilistica spagnola ha registrato un aumento dei ricavi del 6,9% su base annua, raggiungendo 11,2 miliardi di euro rispetto ai 10,5 miliardi dello stesso periodo del 2024. La crescita è stata trainata soprattutto dall’incremento del 30,5% delle vendite dei modelli Cupra, in particolare di Terramar e Tavascan.

L’utile operativo di SEAT si è attestato a 16 milioni di euro, con un ritorno sulle vendite dello 0,1%. Questo dato mette in evidenza le sfide con cui l’aziende deve attualmente fare i conti. Le consegne complessive sono aumentate del 4,1%, raggiungendo quota 439.500 unità, mentre la produzione è stata parzialmente adattata per preparare lo stabilimento di Martorell alla prossima generazione di veicoli elettrici urbani, tra cui la nuova Cupra Raval.

Continua nel frattempo la crescita di Cupra con il brand che ha ottenuto un nuovo record con 245.300 unità consegnate nei primi 9 mesi del 2025, in aumento del 37% rispetto all’anno precedente. Il marchio ha inoltre celebrato la produzione della sua milionesima vettura, una Cupra Formentor realizzata a Martorell. Nonostante un contesto di mercato ancora complesso, SEAT S.A. conferma il proprio impegno strategico, sostenuta dalle solide performance di Cupra e dalla crescente domanda di modelli elettrificati, simbolo della resilienza del gruppo.

“I risultati dei primi nove mesi del 2025 riflettono le difficoltà che abbiamo affrontato nel corso dell’anno”, ha affermato Markus Haupt, CEO di SEAT e Cupra. “Operiamo in un mercato complesso e dinamico, ma restiamo impegnati nella nostra strategia, con un chiaro focus sull’elettrificazione e sulla crescita internazionale di Cupra.” Ha poi aggiunto: “I dati di vendita positivi dimostrano che siamo sulla strada giusta. Con SEAT e Cupra pronti ai nuovi lanci, rafforzeremo ulteriormente la nostra posizione sul mercato.”

