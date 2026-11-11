Opel Corsa GSE vince il Golden Steering Wheel 2026

Rüsselsheim, 11 novembre 2026 – La nuova Opel Corsa GSE ha vinto il premio Golden Steering Wheel 2026 (Volante d’Oro) nella categoria Migliore Auto Piccola, conquistato in occasione della 50ª cerimonia del riconoscimento. La hot hatch elettrica di Opel, già ordinabile, ha totalizzato 4.261 punti e ha battuto la concorrenza dopo i test sulla pista del DEKRA Lausitzring.

Indice

Il verdetto della giuria: 4.261 punti per la Corsa GSE

Il Golden Steering Wheel 2026 ha premiato la Opel Corsa GSE come migliore auto piccola dell’anno: la vittoria è arrivata con un totale di 4.261 punti, ottenuti al termine di test rigorosi e della valutazione di una giuria di esperti al DEKRA Lausitzring. Nell’anno dell’anniversario sono stati messi a confronto 90 nuovi modelli, di cui 27 finalisti in 9 categorie; la Corsa GSE era arrivata in finale dopo il voto dei lettori di AUTO BILD e BILD am SONNTAG, che assegnano il premio.

La giuria ha apprezzato in particolare l’accelerazione, l’erogazione della potenza e l’agilità della Corsa GSE, oltre a punti di forza come la posizione di seduta e la praticità. La vettura aveva già suscitato entusiasmo tra media e pubblico durante le presenze ai Saloni di Parigi e Zurigo.

Prestazioni da rally: 281 CV e 0-100 km/h in 5,5 secondi

La Opel Corsa GSE è la Corsa più potente mai prodotta: il motore elettrico eroga 207 kW (281 CV) e 345 Nm di coppia, gli stessi valori di Opel Mokka GSE. Lo scatto da 0 a 100 km/h richiede appena 5,5 secondi, un dato che la rende più veloce di qualsiasi altra Opel di produzione attualmente in gamma, mentre la velocità massima arriva a 180 km/h su un’autostrada tedesca senza limiti.

La ricetta dinamica prevede un telaio ribassato e un differenziale a slittamento limitato Torsen. A sottolineare le prestazioni c’è anche un suono sportivo attivo sviluppato in esclusiva per la Corsa GSE, che accompagna la guida in base ad accelerazione e velocità, rendendo la potenza visibile, percepibile e udibile.

Sportiva elettrica per tutti i giorni

Opel sottolinea come la Corsa GSE non sia solo un’auto divertente da guidare, ma anche una compagna pratica nell’uso quotidiano. Come ogni Corsa elettrica, offre un volume di carico fino a 1.042 litri. Di serie sono previsti sedili riscaldati, volante riscaldato e telecamera posteriore a 180 gradi.

Grazie al caricatore bidirezionale di bordo (V2L), la batteria può inoltre alimentare dispositivi esterni. In Opel la sigla GSE significa «Grand Sport Electric»: la Corsa GSE porta così la tradizione delle hot hatch del marchio verso un futuro elettrico, come già fatto un anno fa dalla Mokka GSE.

Le dichiarazioni di Opel e della giuria

Il CEO di Opel, Florian Huettl, ha dichiarato: «I nostri nuovi modelli GSE rappresentano le varianti ad alte prestazioni all’interno dell’ampia gamma di Opel. Dimostrano quanto la mobilità elettrica possa essere entusiasmante e dinamica, pur attraendo tutti i clienti». Huettl ha ringraziato i lettori e la giuria di esperti di AUTO BILD e BILD am SONNTAG per il riconoscimento.

Robin Hornig, caporedattore di AUTO BILD, ha commentato: «Opel sta facendo una mossa audace! La Corsa GSE porta un vero DNA da rally sulla strada. Lo si sente in ogni curva mentre ti fa sorridere. È così che Opel evoca le vere emozioni in un’auto elettrica».

Opel e il Volante d’Oro: 23 vittorie in 50 edizioni

Il Golden Steering Wheel, consegnato da BILD am SONNTAG in collaborazione con AUTO BILD, è considerato l’«Oscar» dell’industria automobilistica. In 50 edizioni il marchio con il Blitz lo ha vinto 23 volte, sei delle quali a partire dal 2020. Il primo successo risale al 1978 con la Opel Senator A, due anni dopo la nascita del premio.

Tra i vincitori storici figurano la Kadett D (1979), l’Ascona C (1981), la prima Corsa A (1982), la Calibra (1990) e la Zafira A (1999). Più di recente sono arrivati i premi per Corsa-e (2020), Mokka-e (2021), Astra L (2022), Grandland (2024) e Mokka GSE (2025), fino alla Corsa GSE nel 2026.

Domande frequenti su Opel Corsa GSE

Quale premio ha vinto la Opel Corsa GSE?

La Opel Corsa GSE ha vinto il Golden Steering Wheel 2026 (Volante d’Oro) nella categoria Migliore Auto Piccola, alla 50ª cerimonia del premio, con 4.261 punti.

Quanti cavalli ha la Opel Corsa GSE?

La Opel Corsa GSE sviluppa 207 kW, pari a 281 CV, con 345 Nm di coppia. Accelera da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi e raggiunge i 180 km/h di velocità massima.

Cosa significa la sigla GSE in Opel?

In Opel GSE sta per «Grand Sport Electric» e identifica le varianti elettriche ad alte prestazioni della gamma, come Opel Corsa GSE e Opel Mokka GSE.

Quanto è capiente il bagagliaio della Corsa GSE?

Come ogni Opel Corsa elettrica, la Corsa GSE offre un volume di carico fino a 1.042 litri.

Quante volte Opel ha vinto il Golden Steering Wheel?

Opel ha vinto il Golden Steering Wheel 23 volte in 50 edizioni, a partire dal 1978 con la Senator A; sei successi sono arrivati dal 2020 in poi.

La Opel Corsa GSE si può già ordinare?

Sì, secondo Opel la nuova Corsa GSE è già disponibile agli ordini.

Vota: post