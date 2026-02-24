Dongfeng Motor Italia sceglie Santander Consumer Bank come partner finanziario

L’attività di Dongfeng Motor Italia si arricchisce di un tassello importante grazie all’accordo con Santander Consumer Bank che è stato scelto come partner finanziario ufficiale della divisione italiana del costruttore cinese. Santander Consumer Bank fornirà dunque il proprio supporto alle attività di credito destinate alla rete di concessionari e ai clienti del brand, fornendo formule di finanziamento dedicate per l’acquisto delle auto e dei veicoli commerciali Dongfeng.

L’intesa raggiunge con Santander Consumer Bank permette al costruttore asiatico di compiere un altro passo nella strategia di sostegno delle attività delle rete di concessionari, step necessario per perseguire l’obiettivo di consolidamento della presenza del gruppo cinese, attraverso i propri brand Dongfeng, Voyah e MHero, sul mercato italiano.

Santander sempre più presente nel mondo auto, Dongfeng Italia rafforza la competitività

“La firma di questo nuovo accordo, – afferma Simona Cipollina, CEO e General Manager di Santander Italia, – rafforza il nostro posizionamento nel mondo automotive. Lavorare insieme a partner di primo piano come Dongfeng significa non solo stare al passo con il mercato, ma anche condividere uno degli obiettivi principali: sviluppare soluzioni finanziarie innovative e accessibili, capaci di adattarsi alle diverse esigenze dei clienti e di supportarli nelle scelte di mobilità di oggi e di domani, offrendo loro strumenti flessibili, semplici e in linea con le nuove modalità di accesso alla mobilità”.

“La partnership con Santander Consumer Bank S.p.A., – sottolinea Massimiliano Alesi, Chief Operating Officer di Dongfeng Motor Italia, – rafforza ulteriormente la nostra competitività, consentendoci di supportare efficacemente la rete dei nostri dealer nelle loro attività e di offrire ai clienti prodotti finanziari dedicati, che rendono ancora più accessibile e attraente la gamma delle nostre vetture”.

