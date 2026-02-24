Opel amplia la gamma GSE elettrica: in arrivo la nuova Corsa GSE

Opel rafforza la propria offensiva nel segmento delle sportive a batteria annunciando l’arrivo della nuova Opel Corsa GSE completamente elettrica. Dopo il debutto della Mokka GSE, il marchio tedesco amplia così la famiglia ad alte prestazioni a zero emissioni locali, puntando su uno dei suoi modelli di maggior successo.

A breve in arrivo la nuova Opel Corsa GSE

La Opel Corsa, da anni tra le vetture più vendute in Germania, si prepara quindi a indossare la sigla GSE, acronimo che identifica le versioni più dinamiche e orientate alle performance. L’obiettivo dichiarato è unire la praticità e l’agilità della compatta a un carattere più sportivo, con una proposta che combina emozioni di guida e propulsione 100% elettrica.

Secondo quanto comunicato dal CEO di Opel, Florian Huettl, la nuova Opel Corsa GSE rappresenterà la variante top di gamma della piccola di casa, offrendo un’esperienza di guida brillante e priva di emissioni allo scarico. Un posizionamento che richiama la filosofia già espressa con Opel Mokka GSE, modello che ha contribuito a consolidare l’immagine del brand nel mondo delle elettriche sportive, arrivando a conquistare il premio “Golden Steering Wheel 2025” nella categoria “Migliore Auto Piccola”.

La futura Opel Corsa GSE sarà basata sull’attuale generazione del modello e si distinguerà per dettagli stilistici specifici, coerenti con il linguaggio GSE: elementi di design dedicati, assetto più marcato e un’impronta visiva capace di enfatizzare il carattere dinamico della vettura.

Opel non ha ancora diffuso dati tecnici relativi a potenza, autonomia o prestazioni, ma ha confermato che l’apertura degli ordini è prevista entro la fine dell’anno. Ulteriori dettagli verranno comunicati nei prossimi mesi. Con la Corsa GSE, Opel punta a rendere ancora più accessibile il concetto di sportività elettrica, ampliando una gamma che guarda al futuro senza rinunciare al piacere di guida.

