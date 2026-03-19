DS: addio alla Formula E, la prossima frontiera è la SailGP

DS Automobiles è uno dei brand di riferimento della Formula E, con 18 vittorie e 4 titoli iridati conquistati in 11 anni di impegno, nel campionato di monoposto 100% elettriche. Al termine della stagione in corso, il brand francese lascerà questo mondiale per dedicarsi ad altri settori, come quello legato alla nautica. Lo scorso 15 gennaio, infatti, era stata annunciata la partnership con il team francese di SailGP e si apre così un nuovo capitolo sportivo del brand.

“In 11 anni di impegno pionieristico in Formula E, 18 vittorie, 2 titoli piloti e 2 campionati costruttori, DS Automobiles ha dimostrato la sua capacità di trasformare la competizione in una realtà high-tech – le parole del CEO Xavier Peugeot – come testimoniano i nostri ultimi modelli DS N°4, N°7 e N°8. Per portare l’eccellenza francese a un livello ancora più elevato, stiamo compiendo un nuovo passo orientando la nostra strategia di partnership verso il SailGP”.

Gli anni in Formula E

Il brand francese è entrata in Formula E nel 2015, sin dalla seconda stagione di questa competizione elettrica, con le gare principalmente all’interno dei centri cittadini, per avvicinarli a questo inedito campionato. Una partecipazione di grandissimo successo, con risultati forse anche inattesi al momento del debutto: 142 gare disputate, 18 vittorie, 55 podi, 26 pole position e 4 titoli iridati. Numeri che hanno messo DS al vertice della categoria in tutti questi 11 anni.

Questi trionfi non sono solo rimasti fini a loro stessi, ma hanno anche portato importanti progressi tecnologici nei settori dei propulsori elettrificati, della gestione energetica e dell’efficienza complessiva dei sistemi di bordo. Le tecnologie sviluppate nel campionato hanno contribuito alla ricerca e allo sviluppo dei modelli di serie, come dimostra l’arrivo degli ultimi modelli DS N°4, DS N°7 e DS N°8, capaci di un’autonomia fino a 750 km con propulsione 100% elettrica.

Ora DS ha deciso di fare un passo indietro, un cambiamento nella propria strategia. Ma la casa francese fa sapere che manterrà pienamente il suo impegno in Formula E fino al termine della dodicesima stagione. Questo fine settimana, a tal proposito, il brand prenderà il via all’E-Prix di Madrid con l’obiettivo di tornare sul podio e concludere il campionato tra le squadre al vertice della classifica. Per poter salutare questa competizione nel migliore dei modi.

L’approdo nella SailGP

Delle monoposto alla vela. DS, come annunciato lo scorso 15 gennaio, aprirà un nuovo capitolo della sua parte sportiva, con la SailGP. Oltre a rappresentare un mondo vicino alle passioni dei clienti del brand, le gare di vela rappresentano un laboratorio particolarmente fertile per sperimentare nuovi approcci. Il lavoro svolto su efficienza aerodinamica, riduzione della resistenza all’aria, ricerca della leggerezza attraverso studi avanzati sui materiali compositi e nel campo del software offre interessanti spunti di ricerca anche per il settore delle auto.

Come dicevamo, DS è diventata title partner del team transalpino di SailGP ed il team ora si chiamerà DS Automobiles SailGP Team France. La casa francese si unisce ad un progetto che si pone come obiettivi eccellenza, prestazioni ed efficienza. Con il supporto e la gestione di K-Challenge, il team è diventato uno dei principali protagonisti in questa competizione dove tecnologia, emozioni e responsabilità ambientale procedono di pari passo. È già stato raccolto un podio a Perth e l’imbarcazione francese è quarta nella classifica generale.

Il campionato di SailGP è costituito da una serie di gare ad alta velocità che vede impegnati equipaggi nazionali a bordo di catamarani F50 identici, altamente tecnologici e che navigano a oltre 100 km/h. È stato ideato nel 2018 da Russell Coutts e Larry Ellison e vede protagonisti i team di Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Gran Bretagna, Brasile, Italia, Canada, Francia, Danimarca, Germania, Svizzera e Spagna, che gareggiano in celebri località in tutto il mondo.

La stagione 2026 è la più ricca di appuntamenti mai disputata: sono ben 13 le gare previste nell’arco di undici mesi. Si sono già disputate le prime tre tappe in Australia, ma la competizione toccherà Brasile, Bermuda, Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Germania, Spagna, Svizzera ed Emirati Arabi. Dove è prevista la chiusura della stagione, sperando si risolva il conflitto attualmente in corso, con le gare di fine novembre prima a Dubai ed, infine, ad Abu Dhabi.

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