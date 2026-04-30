DS cerca il rilancio all’E-Prix di Berlino: doppio appuntamento sul difficile tracciato di Tempelhof

La Formula E torna a Berlino, e lo fa su uno dei tracciati più particolari e selettivi del calendario. Il 2 e 3 maggio il circuito temporaneo di Tempelhof, ricavato negli spazi dell’ex aeroporto internazionale della capitale tedesca, ospiterà un doppio E-Prix che promette strategia, gestione e grande intensità. Tra i protagonisti anche DS Penske.

DS Penske arriva in Germania con l’obiettivo di ritrovare continuità

Tempelhof è ormai una tappa storica per il campionato elettrico. Presente in calendario dal 2015, è un circuito che i team conoscono bene, ma che resta sempre difficile da interpretare. Il motivo principale è il suo asfalto molto abrasivo, capace di mettere sotto stress pneumatici, trazione e gestione dell’energia. A Berlino non vince necessariamente chi attacca di più, ma chi riesce a costruire la gara con intelligenza.

Per i 10 team in griglia sarà quindi fondamentale trovare il giusto compromesso tra velocità e controllo. Ogni scelta, dalla strategia energetica al ritmo nei diversi momenti della corsa, potrà fare la differenza. In Formula E, dove la gestione dell’energia è parte integrante della prestazione, Tempelhof rappresenta uno degli esami più completi della stagione.

DS Penske arriva in Germania con un obiettivo chiaro: ritrovare continuità e tornare a esprimere tutto il proprio potenziale. Dopo un avvio di campionato non sempre lineare, il team franco-americano punta sul doppio round berlinese per cambiare passo e raccogliere risultati più vicini alle proprie ambizioni. La DS E-TENSE FE25, sviluppata dal reparto corse di DS Automobiles, sarà chiamata a dimostrare competitività su una pista dove efficienza, gestione meccanica e trazione saranno decisive.

A guidare le monoposto ci saranno Maximilian Günther e Taylor Barnard. Il tedesco porta con sé esperienza e un legame speciale con Berlino: in Formula E ha già conquistato sette vittorie, una delle quali proprio a Tempelhof nel 2020. Correre davanti al pubblico di casa potrà dargli una spinta in più, soprattutto su un circuito che conosce bene e dove ha già dimostrato di poter essere protagonista.

Barnard, invece, rappresenta il volto giovane e ambizioso della squadra. Il pilota britannico ha già raccolto sette podi nella categoria ed è ancora alla ricerca della prima vittoria. Ha mostrato velocità, maturità e capacità di adattamento, qualità che su un tracciato complesso come quello berlinese possono pesare molto.

Il weekend di Berlino arriva dunque in un momento importante per DS Penske. La squadra ha bisogno di concretezza, ma anche di una gara pulita, gestita con lucidità dal primo all’ultimo giro. Tempelhof può offrire opportunità, ma richiede precisione: chi saprà leggere meglio l’evoluzione della pista e conservare energia nei momenti chiave potrà fare la differenza. Le due gare del 2 e 3 maggio saranno quindi un banco di prova significativo. Per DS Penske, Berlino non è solo una tappa del calendario: è l’occasione per rilanciare la stagione e trasformare il potenziale della DS E-TENSE FE25 in risultati concreti.

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