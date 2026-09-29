DS Automobiles al Salone di Parigi 2026: arriva DS N°7

DS Automobiles sarà presente al Salone di Parigi 2026, dal 13 al 18 ottobre, con uno stand di quasi 570 m² nel Padiglione 4. La 91ª edizione del Salone accompagnerà il lancio commerciale di DS N°7, protagonista dello stand insieme all’intera gamma, e sarà anche la vetrina per il debutto di una concept car che anticipa la visione stilistica futura del Marchio, presentata con il nome “Paris Fever”.

DS Automobiles al Salone di Parigi 2026: date e stand

In occasione del Salone di Parigi, DS Automobiles accoglierà il pubblico presso il Parc des Expositions di Porte de Versailles, dal 13 al 18 ottobre 2026. Situato nel Padiglione 4, nel cuore dello spazio dedicato ai marchi Stellantis, lo stand del Brand si estende su una superficie di quasi 570 m² ed è concepito come uno spazio dal design contemporaneo, con materiali di alta qualità e un’architettura dalle linee fluide, valorizzata da una grande cupola luminosa che ne costituisce l’elemento centrale. Una mezzanina domina l’intera struttura, offrendo un ambiente esclusivo dedicato all’accoglienza degli ospiti. La conferenza stampa di DS Automobiles si terrà lunedì 12 ottobre alle ore 10:25 presso lo stand del Marchio.

DS N°7 protagonista del lancio commerciale

La manifestazione accompagnerà il lancio commerciale di DS N°7, la nuova ammiraglia del Marchio, protagonista dello stand insieme all’intera gamma. Attorno all’anteprima che incarna la visione del futuro di DS Automobiles, sei modelli di serie metteranno in risalto il rinnovamento del Marchio: a guidare l’esposizione sarà DS N°8, ammiraglia completamente elettrica della gamma, affiancata da tre versioni di DS N°7 che permetteranno al pubblico di scoprire le diverse declinazioni del nuovo SUV in fase di lancio. Completano la presenza del Brand DS 3 Maison Sarah Lavoine e DS N°4. Gli interessati a DS N°7 avranno l’opportunità esclusiva di effettuare un test drive del modello direttamente durante la manifestazione, mentre un team di DS Expert Adviser sarà a disposizione per consulenza personalizzata e condizioni commerciali esclusive.

I modelli esposti allo stand DS

Tra i modelli esposti figurano la DS 3 Maison Sarah Lavoine Hybrid in Verde Smeraldo con tetto Parthénon Cream e interni in Alcantara nera, la DS N°4 Étoile Plug-in Hybrid 240 in colore Cashmere con interni in pelle Nappa Criollo Brown, la DS N°7 Étoile Hybrid in Silk Green con interni Nappa Black Basalt, la DS N°7 Pack Étoile E-Tense FWD Long Range in Silky Green, la DS N°7 La Première E-Tense AWD Long Range in Grigio Palladium con livrea bicolore estesa, e la DS N°8 Étoile E-Tense FWD Long Range in Grigio Palladium con interni Nappa Marrone Alezan.

“Paris Fever”: la concept car che anticipa il futuro del design DS

Posta al centro dello stand, sotto la cupola luminosa, l’inedita creazione di DS Automobiles battezzata “Paris Fever” rappresenta il manifesto di una visione audace e innovativa del futuro del design del Marchio. “DS non intende limitarsi a seguire le regole esistenti. Vogliamo definirne di nuove” ha dichiarato Xavier Chardon, CEO DS Automobiles. “È questo lo spirito che porteremo al Salone di Parigi attraverso una concept car che esplora una visione del Marchio ancora più audace, personale e decisamente distintiva.” Presso lo stand, DS Automobiles offrirà anche un’esperienza digitale che permetterà ai visitatori di scattare selfie personalizzati con il concept, scegliendo tra diverse finiture e colorazioni.

Savoir-faire, SailGP e programma di esperienze allo stand

Il pubblico potrà scoprire da vicino il savoir-faire di un maestro tappezziere DS Automobiles, presente sullo stand per tutta la durata della manifestazione per realizzare dal vivo diverse lavorazioni sugli interni delle vetture. La Boutique DS offrirà inoltre una selezione esclusiva di schizzi originali firmati dai designer del Marchio. In qualità di partner del team francese SailGP, DS Automobiles offrirà ai visitatori un’esperienza immersiva con visori di realtà virtuale per vivere l’azione a bordo degli F50, i catamarani capaci di superare i 100 km/h, come quello del DS Automobiles SailGP Team France che ha raggiunto i 107,63 km/h durante il Grand Prix di Sassnitz, in Germania, lo scorso agosto.

Domande frequenti su DS Automobiles al Salone di Parigi 2026

Quando si svolge il Salone di Parigi 2026 per DS Automobiles?

Lo stand DS Automobiles è aperto dal 13 al 18 ottobre 2026 nel Padiglione 4 del Parc des Expositions di Porte de Versailles.

Cosa presenta DS Automobiles al Salone di Parigi 2026?

DS Automobiles presenta il lancio commerciale di DS N°7 e la concept car “Paris Fever”, che anticipa la futura visione stilistica del Marchio.

Quanto è grande lo stand DS Automobiles al Salone di Parigi?

Lo stand si estende su una superficie di quasi 570 m², con una grande cupola luminosa come elemento centrale.

Quali modelli DS sono esposti al Salone di Parigi 2026?

Sono esposti DS N°8, tre versioni di DS N°7, DS 3 Maison Sarah Lavoine e DS N°4.

Cos’è “Paris Fever” di DS Automobiles?

È una concept car inedita posta al centro dello stand, sotto la cupola luminosa, pensata come manifesto della futura visione stilistica del Marchio DS.

Quando si tiene la conferenza stampa di DS Automobiles?

La conferenza stampa si terrà lunedì 12 ottobre alle ore 10:25 presso lo stand DS Automobiles.

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