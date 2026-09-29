Jeep Compass 4xe a Rom-E 2026: 375 CV Made in Italy

Jeep porta la nuova Compass 4xe a Rom-E 2026, l’evento dedicato alla mobilità sostenibile e all’innovazione in programma a Roma dal 2 al 4 ottobre. Il nuovo C-SUV Made in Italy, a trazione integrale elettrica e con una potenza combinata di 375 CV, sarà disponibile per test drive aperti al pubblico tra la Casa del Cinema e Villa Borghese.

Jeep Compass 4xe protagonista di Rom-E 2026

Torino, 29 settembre 2026 – Jeep partecipa a Rom-E 2026, la manifestazione dedicata alla mobilità sostenibile, all’innovazione e alla transizione energetica, portando sotto i riflettori la nuova Jeep Compass 4xe, il modello che ridefinisce il concetto di SUV elettrico combinando capacità off-road, tecnologie avanzate e mobilità a zero emissioni. In programma dal 2 al 4 ottobre 2026 tra la Casa del Cinema e Villa Borghese, Rom-E rappresenta uno dei principali appuntamenti italiani dedicati al futuro della mobilità e ai temi della sostenibilità, con convegni, aree espositive, test drive e iniziative aperte al pubblico. Protagonista della presenza Jeep sarà la Nuova Compass 4xe full electric, recentemente presentata alla stampa europea e già ordinabile in tutta Europa: i visitatori avranno l’opportunità di scoprire da vicino e provare su strada il nuovo C-SUV del marchio.

375 CV e trazione integrale: le prestazioni della Nuova Compass 4xe

Nuova Jeep Compass 4xe è equipaggiata con due motori elettrici che sviluppano una potenza combinata di 375 CV, con 157 kW all’asse anteriore e 132 kW al posteriore, garantendo prestazioni elevate e una straordinaria capacità di trazione in ogni condizione. La configurazione a trazione integrale rappresenta la sintesi tra efficienza, sicurezza e le autentiche capacità off-road del marchio Jeep.

Angoli d’attacco, guado e Jeep Selec-Terrain: il fuoristrada elettrico

Progettata per affrontare anche i percorsi più impegnativi, Nuova Compass 4xe offre prestazioni off-road ai vertici della categoria grazie a un’altezza da terra incrementata, un angolo d’attacco di 28°, un angolo di dosso di 17°, un angolo di uscita di 31° e una capacità di guado fino a 480 mm. Il sistema è inoltre in grado di erogare fino a 3.100 Nm di coppia alle ruote posteriori, assicurando motricità e controllo anche nelle condizioni più estreme. Tra le tecnologie distintive figura il sistema Jeep Selec-Terrain, che permette di adattare il comportamento del veicolo a ogni tipo di superficie attraverso cinque modalità di guida: AUTO, SPORT, SAND & MUD, SNOW e 4WD LOCK, quest’ultima capace di garantire una trazione integrale permanente e una gestione estremamente precisa della coppia sui terreni a bassa aderenza.

L’elettrificazione al servizio del DNA Jeep

La partecipazione a Rom-E 2026 rappresenta per Jeep un’importante occasione per dimostrare come l’elettrificazione possa ampliare ulteriormente le capacità che da sempre contraddistinguono il marchio. Con Nuova Compass 4xe, Jeep conferma il proprio impegno nello sviluppo di soluzioni innovative in grado di coniugare sostenibilità, libertà di movimento e autentiche prestazioni off-road, in un C-SUV interamente Made in Italy.

Domande frequenti su Jeep Compass 4xe a Rom-E 2026

Quando si svolge Rom-E 2026?

Rom-E 2026 si svolge a Roma dal 2 al 4 ottobre 2026, tra la Casa del Cinema e Villa Borghese.

Che potenza ha la Nuova Jeep Compass 4xe?

Ha una potenza combinata di 375 CV, erogata da due motori elettrici: 157 kW all’asse anteriore e 132 kW al posteriore.

Quali sono le capacità off-road della Nuova Compass 4xe?

Offre un angolo d’attacco di 28°, un angolo di dosso di 17°, un angolo di uscita di 31° e una capacità di guado fino a 480 mm.

Cos’è il sistema Jeep Selec-Terrain?

È un sistema che adatta il comportamento del veicolo al terreno attraverso cinque modalità: AUTO, SPORT, SAND & MUD, SNOW e 4WD LOCK.

Quanta coppia può erogare la Nuova Compass 4xe alle ruote posteriori?

Il sistema può erogare fino a 3.100 Nm di coppia alle ruote posteriori.

Dove viene prodotta la Nuova Jeep Compass 4xe?

È un C-SUV interamente Made in Italy, già ordinabile in tutta Europa.

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