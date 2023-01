DS Automobiles punta sull’esperienza nel secondo round della Formula E a Diriyah

Dopo l’inizio in salita a Città del Messico, DS Automobiles si dirige verso l’Arabia Saudita per il secondo appuntamento stagionale della Formula E. Il costruttore francese conterà sulla propria esperienza nel campionato elettrico per puntare in alto nelle due gare di Diriyah.

Una nuova sfida in Arabia Saudita per DS Automobiles

DS Automobiles entra nel secondo round della nona stagione di Formula E con l’obiettivo di costruire un inizio positivo dopo l’E-Prix inaugurale in Messico, dove ha accumulato punti preziosi. La DS E-Tense FE23, la nuova monoposto Gen3 dei transalpini, è pronta a fare ulteriori progressi in Medio Oriente.

Desiderosi di ottenere un buon risultato, i piloti DS Penske – il campione del mondo in carica Stoffel Vandoorne e l’ex doppio campione Jean-Éric Vergne – hanno ricaricato le batterie in questi ultimi giorni. Inoltre, Vergne festeggerà la sua centesima gara in Formula E.

Come sempre, le qualifiche giocheranno un ruolo importante nel determinare l’esito del weekend in Arabia Saudita. Il circuito di Diriyah è tra i più complessi del calendario, con curve impegnative e sezioni tortuose.

Una cosa è certa per DS Automobiles: la sua esperienza, mescolata a quella dei suoi piloti e del team DS Penske, sarà fondamentale per raggiungere questo obiettivo.

Franzetti: “Consapevoli del nostro potenziale”

Eugenio Franzetti, Direttore DS Performance: «La gara in Messico ci ha dimostrato che la Stagione 9 sarà combattuta ai massimi livelli, sia in termini di vetture che di piloti. Ed è estremamente positivo perché il motorsport dovrebbe sempre tirare fuori il meglio dai concorrenti. Da parte nostra, sappiamo cosa dobbiamo migliorare e sappiamo come farlo. Ci dirigiamo verso l’Arabia Saudita consapevoli dei nostri punti di forza e del nostro potenziale».

Rate this post