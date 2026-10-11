Opel STX Concept: la visione della station wagon elettrica di domani

Rüsselsheim, 11 ottobre 2026 – Al Salone dell’Auto di Parigi (12-18 ottobre) Opel mostra la STX Concept, acronimo di Sports Tourer eXperimental Concept: uno studio elettrico con trazione integrale e velocità massima superiore a 200 km/h che indica come il marchio immagina le future station wagon.

Opel STX Concept, la station wagon elettrica sperimentale di Rüsselsheim

Una nuova fase per il design Opel

Secondo Opel la STX Concept simboleggia la prossima fase della propria filosofia di design: più audace, più pura, più emozionante ed efficiente. Il CEO Florian Huettl la presenta così: «La nostra Opel STX Concept reinterpreta l’idea di station wagon! […] Lo studio mostra caratteristiche che si troveranno nei futuri modelli Opel e sottolinea il ruolo del costruttore tedesco come pioniere delle station wagon in Europa».

L’abbreviazione “ST” richiama i modelli Sports Tourer del marchio, come l’ultima Astra Sports Tourer. Opel ricorda di essere stata tra i protagonisti dell’affermazione di questo tipo di vettura in Europa già negli anni ’50, con l’Olympia Rekord Caravan del 1953.

Il nuovo Opel Vizor e il Compass verticale

La novità più evidente è l’evoluzione del Vizor, il frontale del marchio. Mentre molte auto elettriche hanno oggi un “volto” ultrasottile, quello della STX Concept è più alto e più marcato. La nuova firma luminosa usa lamelle verticali inclinate che formano il confine esterno del Vizor e sfumano gradualmente verso il centro; il Blitz illuminato resta al centro dell’Opel Compass, ora più evidente grazie al logo illuminato.

Il Vizor con lamelle verticali e il Blitz illuminato

Dietro, il profilo scende ripidamente: Opel spiega che questa forma unisce il vantaggio pratico dello spazio aggiuntivo nel vano di carico a un design moderno. Anche qui il Compass è più preciso, con assi sottili illuminati e il logo OPEL luminoso al centro, mentre i fanali orizzontali riprendono le lamelle del frontale.

Il posteriore inclinato verso il basso con i fanali orizzontali

Tra i dettagli, i montanti C con strisce di vetro che continuano fino al tetto, le lettere illuminate “STX” sulle fiancate e le telecamere dalla forma geometrica al posto dei classici specchietti laterali.

Aerodinamica attiva ed efficienza

La silhouette bassa in argento e blu

Nella vista laterale spicca la silhouette bassa e aerodinamica, in argento e blu, con sbalzi ridotti e passaruota ampiamente svasati. I cerchi in lega a tre sezioni, ottimizzati dal punto di vista aerodinamico, montano pneumatici Goodyear R22 285/35. La concept ha un sistema aerodinamico attivo con elementi mobili posteriori: a una certa velocità dei diffusori blu fuoriescono da sotto il posteriore, mentre dietro le ruote elementi verticali dei paraurti si estendono lateralmente verso la parte posteriore per migliorare il flusso d’aria.

Opel parla di un’architettura elettrica innovativa con trazione integrale e velocità massima superiore a 200 km/h. Il comunicato non fornisce dati su batteria, potenza o autonomia. Per gli interni, designer e ingegneri svilupperanno l’idea di “Painting with Light” già vista su Opel Experimental 2023 e Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo 2025, con elementi di illuminazione immersivi e sedili leggeri.

Le altre novità Opel a Parigi

A Parigi debutterà anche la nuova monoposto di Formula E Opel GSE 27FE, in prima mondiale, mentre la hot hatch Opel Corsa GSE, già in vendita, farà il suo debutto pubblico. Il CEO Florian Huettl, insieme alla Vicepresidente Marketing Rebecca Reinermann e al Vicepresidente Design Mark Adams, presenterà i momenti salienti del marchio alla stampa internazionale lunedì 12 ottobre alle 11:00 CEST, allo stand Opel A42 nella sala 4.

Domande frequenti sulla Opel STX Concept

Che cos’è la Opel STX Concept?

È l’Opel Sports Tourer eXperimental Concept, uno studio elettrico con cui il marchio mostra la propria visione delle future station wagon, presentato al Salone dell’Auto di Parigi.

Che motorizzazione ha la Opel STX Concept?

Opel parla di un’architettura elettrica innovativa con trazione integrale e velocità massima superiore a 200 km/h. Il comunicato non indica dati su batteria, potenza e autonomia.

Che cos’è il nuovo Opel Vizor?

È l’evoluzione del frontale caratteristico del marchio: più alto e marcato, con una firma luminosa a lamelle verticali inclinate e un Compass verticale con logo illuminato.

Quali soluzioni aerodinamiche ha la STX Concept?

Un sistema aerodinamico attivo con diffusori blu che fuoriescono da sotto il posteriore e elementi verticali dei paraurti che si estendono lateralmente dietro le ruote, oltre a cerchi a tre sezioni ottimizzati.

Dove si può vedere la Opel STX Concept?

Al Salone dell’Auto di Parigi dal 12 al 18 ottobre 2026, allo stand Opel A42 nella sala 4.

Quali altre anteprime porta Opel a Parigi?

La monoposto di Formula E Opel GSE 27FE in prima mondiale e il debutto pubblico della hot hatch Opel Corsa GSE, già in vendita.

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