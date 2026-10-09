DS N°7, la campagna «Passa alla modalità silenziosa» in Italia

9 ottobre 2026 – È arrivata in Italia “Passa alla modalità silenziosa”, la nuova campagna pubblicitaria di DS Automobiles dedicata a DS N°7, il SUV premium che interpreta una nuova visione dell’arte francese del viaggio. Il film è accompagnato dal remix di “It’s Oh So Quiet” di Björk e mette in scena il contrasto tra una città frenetica e l’ambiente ovattato dell’abitacolo.

Il film: i mimi trasformano il rumore in spettacolo

Il film prende vita in una città invasa da rumore, stress e frenesia continua. Un uomo sale a bordo di DS N°7 mentre intorno a lui si susseguono le distrazioni quotidiane. Quando le porte si chiudono, tutto cambia: i mimi danno forma alla smania del mondo esterno e portano in scena i piccoli disturbi di ogni giorno, rendendoli visibili senza farli sentire.

All’interno della vettura prevale invece la calma: il conducente si ritrova in un ambiente dove comfort, qualità acustica e benessere permettono di riscoprire il piacere del viaggio. Da questo contrasto nasce il claim “DS N°7. Passa alla modalità silenziosa”.

La colonna sonora: il remix di “It’s Oh So Quiet” di Björk

A segnare il passaggio tra i due mondi del film, la città rumorosa e l’abitacolo ovattato, è un remix di “It’s Oh So Quiet” di Björk, brano la cui dinamica si fonda proprio sul contrasto tra quiete ed esplosioni sonore. Reinterpretata per la campagna, la musica diventa parte della narrazione: mentre i mimi danno forma al rumore senza farlo sentire, il brano rafforza la sensazione di silenzio all’interno di DS N°7.

DS N°7: motorizzazioni, autonomia e tecnologie

Il messaggio della campagna si lega alle caratteristiche di DS N°7, disponibile con motorizzazioni Hybrid ed E-TENSE 100% elettriche, queste ultime con un’autonomia che può raggiungere i 740 km nel ciclo WLTP. Tecnologie come DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, DS DRIVE ASSIST 2.0, DS PIXELVISION e DS NIGHT VISION contribuiscono a un’esperienza di viaggio in cui comfort, tecnologia e serenità diventano parte integrante della personalità della vettura.

Secondo DS Automobiles, non si tratta solo di comfort acustico: DS N°7 propone uno spazio in cui tecnologia, materiali raffinati, capacità di filtraggio del telaio e precisione di guida concorrono a creare una sensazione di serenità, isolando gli occupanti dal mondo esterno.

Chi ha realizzato la campagna e dove andrà in onda

La campagna è stata ideata dall’agenzia Marcel, prodotta da Markenfilm e diretta da Terence Neale. In Italia sarà on air con una pianificazione sulle principali emittenti televisive, affiancata da una presenza sui canali digitali e social.

Il video della campagna

Domande frequenti su DS N°7

Qual è il claim della nuova campagna di DS N°7?

Il claim è “DS N°7. Passa alla modalità silenziosa”. La campagna, arrivata in Italia il 9 ottobre 2026, racconta la capacità del SUV premium di DS Automobiles di proteggere gli occupanti dalla frenesia del mondo esterno.

Quale brano musicale è usato nello spot di DS N°7?

Lo spot utilizza un remix di “It’s Oh So Quiet” di Björk, scelto perché la dinamica del brano si fonda sul contrasto tra quiete ed esplosioni sonore, come il contrasto tra la città rumorosa e l’abitacolo di DS N°7.

Chi ha ideato e diretto la campagna “Passa alla modalità silenziosa”?

La campagna è stata ideata dall’agenzia Marcel, prodotta da Markenfilm e diretta da Terence Neale. In Italia sarà trasmessa sulle principali emittenti televisive e sui canali digitali e social.

Quali motorizzazioni ha DS N°7?

DS N°7 è disponibile con motorizzazioni Hybrid ed E-TENSE 100% elettriche. Le versioni elettriche arrivano a un’autonomia fino a 740 km nel ciclo WLTP.

Quali tecnologie di DS N°7 sono citate nel comunicato?

Il comunicato cita DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, DS DRIVE ASSIST 2.0, DS PIXELVISION e DS NIGHT VISION, tecnologie che contribuiscono a un’esperienza di viaggio improntata a comfort e serenità.

Cosa mostra il film della campagna?

Il film mostra un uomo che sale a bordo di DS N°7 in una città caotica: all’esterno i mimi rappresentano le distrazioni quotidiane, all’interno prevale la calma. L’obiettivo è rendere visibile il rumore senza farlo sentire.

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