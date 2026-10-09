Leapmotor International: Danilo Annese nominato CEO di LPMI

Amsterdam, 9 ottobre 2026 – Leapmotor International (LPMI) annuncia due cambiamenti ai vertici: la nomina di Danilo Annese a Chief Executive Officer, con effetto dal 1° settembre 2026, e quella di Sander Jansen a Responsabile delle Operazioni Commerciali per l’Europa Allargata, con effetto dal 1° novembre 2026.

Danilo Annese nuovo CEO di Leapmotor International

In qualità di Chief Executive Officer, Danilo Annese guiderà lo sviluppo globale del business e la strategia commerciale di Leapmotor International, accompagnando la nuova fase di crescita della joint venture guidata da Stellantis tra Stellantis e Leapmotor. Annese succede a Tianshu Xin, che all’inizio del 2026 ha assunto la responsabilità della Regione Cina e Asia-Pacifico di Stellantis.

Da gennaio 2025 Annese ha ricoperto il ruolo di Responsabile delle Operazioni Commerciali di LPMI per l’Europa Allargata. Sotto la sua guida, spiega il comunicato, Leapmotor International ha ampliato la rete commerciale, rafforzato le attività di mercato e si è affermata come uno dei marchi di veicoli elettrici in più rapida crescita in Europa.

Sander Jansen alla guida delle operazioni commerciali in Europa Allargata

Dal 1° novembre 2026 Sander Jansen succederà ad Annese come Responsabile delle Operazioni Commerciali di LPMI per l’Europa Allargata. Jansen è attualmente General Manager di Stellantis Netherlands e porta con sé una significativa esperienza manageriale, una solida competenza nelle attività commerciali e di marketing e una profonda conoscenza del panorama automobilistico europeo.

La nomina è pensata a supporto degli ambiziosi piani di crescita europea di LPMI, in una fase in cui il marchio continua a rafforzare la propria presenza e ad accelerare la crescita nel continente.

Le dichiarazioni di Tianshu Xin, Danilo Annese e Sander Jansen

«Danilo ha avuto un ruolo determinante nel lancio e nella crescita di Leapmotor International», ha dichiarato Tianshu Xin, Responsabile della Regione Cina e Asia-Pacifico di Stellantis. «La sua leadership strategica, la sua prospettiva internazionale e la profonda conoscenza del settore lo rendono la persona ideale per guidare l’azienda nella sua prossima fase di sviluppo».

«Sono onorato di guidare Leapmotor International in una fase così entusiasmante del suo sviluppo», ha commentato Danilo Annese. «Insieme ai nostri team, ai partner della rete di vendita e agli stakeholder di tutto il mondo, continueremo ad ampliare la nostra presenza globale e a rendere la mobilità elettrica innovativa accessibile a un numero sempre maggiore di clienti».

«Sono entusiasta di entrare a far parte di Leapmotor International in un momento così importante del suo percorso di crescita in Europa», ha affermato Sander Jansen, che si dice pronto a contribuire allo sviluppo continuo di LPMI insieme a team e partner in tutta Europa.

Cosa significa per la strategia europea di Leapmotor

Con queste nomine Leapmotor International dichiara di voler rafforzare il proprio impegno verso una crescita solida e duratura, espandere la presenza internazionale e accelerare la transizione verso una mobilità elettrica intelligente e accessibile a livello globale. Il comunicato non indica nuovi obiettivi numerici: l’annuncio riguarda l’assetto del management di una joint venture guidata da Stellantis.

Domande frequenti su Leapmotor International

Chi è il nuovo CEO di Leapmotor International?

Il nuovo Chief Executive Officer di Leapmotor International (LPMI) è Danilo Annese, nominato con effetto dal 1° settembre 2026. Guiderà lo sviluppo globale del business e la strategia commerciale della joint venture guidata da Stellantis.

Chi prende il posto di Danilo Annese come responsabile delle operazioni commerciali in Europa?

Dal 1° novembre 2026 Sander Jansen diventa Responsabile delle Operazioni Commerciali di LPMI per l’Europa Allargata. È attualmente General Manager di Stellantis Netherlands.

Chi era il precedente CEO di Leapmotor International?

Danilo Annese succede a Tianshu Xin, che all’inizio del 2026 ha assunto la responsabilità della Regione Cina e Asia-Pacifico di Stellantis.

Che ruolo aveva Danilo Annese prima della nomina a CEO?

Da gennaio 2025 Danilo Annese era Responsabile delle Operazioni Commerciali di LPMI per l’Europa Allargata. In quel ruolo ha contribuito ad ampliare la rete commerciale e a rafforzare le attività di mercato di Leapmotor International.

Che cos’è Leapmotor International?

Leapmotor International è la joint venture guidata da Stellantis tra Stellantis e Leapmotor, responsabile della crescita del marchio di veicoli elettrici sui mercati internazionali, Europa compresa.

Quando è stato annunciato il cambio di management di LPMI?

L’annuncio è stato diffuso ad Amsterdam il 9 ottobre 2026. La nomina di Annese a CEO è retroattiva al 1° settembre 2026, mentre quella di Jansen scatterà il 1° novembre 2026.

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