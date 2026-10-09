Stellantis e Wayve: guida AI a mani libere su 500e e Grecale

Torino, 9 ottobre 2026 – Stellantis e Wayve hanno presentato a Wave by Vento 2026 i progressi della loro partnership tecnologica strategica, mostrando come la guida basata sull’intelligenza artificiale possa adattarsi a piattaforme diverse. Sul palco il confronto tra Antonio Filosa, CEO di Stellantis, e Alex Kendall, cofondatore e CEO di Wayve, mentre i prototipi di Fiat 500e e Maserati Grecale hanno dimostrato la guida automatizzata supervisionata, porta a porta e a mani libere di Livello 2++.

Il dibattito tra Filosa e Kendall: l’AI trasforma il veicolo

Durante il dibattito organizzato in occasione dell’evento, Filosa e Kendall hanno illustrato come l’intelligenza artificiale stia trasformando i veicoli, accelerando l’innovazione e creando nuove opportunità per rendere la mobilità più utile, accessibile e incentrata sulle persone. Il veicolo passa così da macchina preconfigurata a sistema intelligente, capace di percepire l’ambiente, apprendere dall’esperienza e reagire a situazioni complesse del mondo reale.

Per Stellantis e Wayve lo sviluppo dell’intelligenza artificiale non è fine a sé stesso: il valore della tecnologia, spiegano le due aziende, risiede nella capacità di migliorare la mobilità quotidiana, riducendo il carico cognitivo del conducente e rendendo gli spostamenti più sicuri, fluidi e intuitivi.

Fiat 500e e Maserati Grecale: dal laboratorio alla strada in meno di quattro settimane

I prototipi appositamente sviluppati di Fiat 500e e Maserati Grecale offrono una dimostrazione concreta dei progressi della partnership. Il sistema combina il Wayve AI Driver con la piattaforma STLA AutoDrive di Stellantis e permette una guida supervisionata, porta a porta e a mani libere, utilizzabile sia in autostrada sia in ambito urbano.

Le due vetture sono passate dalla fase di integrazione ai test su strada in meno di quattro settimane, dopo il successo dell’integrazione sul Jeep Grand Cherokee avvenuta a inizio anno. Il risultato conferma, secondo le due aziende, l’adattabilità delle tecnologie e la collaborazione sempre più stretta tra i team di ingegneri di Stellantis e Wayve.

Come funziona il Wayve AI Driver con STLA AutoDrive

Wayve AI Driver utilizza una tecnologia di intelligenza artificiale embodied end-to-end, che apprende dall’esperienza nel mondo reale per comprendere gli ambienti di guida e reagire in modo appropriato, senza richiedere mappe ad alta definizione, regole di guida codificate manualmente o hardware dedicato. Integrata con STLA AutoDrive, la tecnologia sostiene l’ambizione di Stellantis di sviluppare sistemi avanzati di assistenza alla guida naturali e intuitivi, estendibili in modo efficiente a marchi e mercati diversi.

Questo approccio crea una base comune per la guida basata sull’intelligenza artificiale, capace di adattarsi alle specificità di ciascun veicolo, tra cui geometria, dinamica e posizionamento dei sensori. I sistemi tradizionali di assistenza, ricordano le due aziende, si basano invece principalmente su regole predefinite e scenari programmati per casi specifici.

Dal Livello 2++ al Livello 4: una piattaforma comune e scalabile

Annunciata nel maggio 2026, la partnership unisce l’AI end-to-end di Wayve alla piattaforma STLA AutoDrive, alle competenze ingegneristiche di Stellantis e alle sue architetture scalabili. Il Livello 2++ è pensato per offrire ai clienti, sui propri veicoli, una guida supervisionata porta a porta e a mani libere; la tecnologia di Livello 4, abbinata alle piattaforme L4-Ready di Stellantis, può invece supportare in futuro servizi di mobilità senza conducente destinati a impieghi ad alta intensità di utilizzo.

Il sistema di guida automatizzata supervisionata, porta a porta e a mani libere dovrebbe essere lanciato nel 2028, a partire dal Nord America. Una base tecnologica comune, sottolineano Stellantis e Wayve, può accelerare l’apprendimento e la diffusione su larga scala, mentre ciascuna applicazione viene progettata e convalidata in funzione del proprio modello operativo e dei relativi requisiti di sicurezza.

Le dichiarazioni di Antonio Filosa e Alex Kendall

«L’intelligenza artificiale sta trasformando il veicolo in un sistema intelligente capace di percepire, apprendere e adattarsi a situazioni complesse del mondo reale. Ma la tecnologia ha importanza solo quando migliora concretamente la vita delle persone», ha dichiarato Antonio Filosa, CEO di Stellantis. «La collaborazione con Wayve unisce intelligenza artificiale avanzata, competenze ingegneristiche di livello mondiale e piattaforme automobilistiche scalabili, rafforzando uno dei principi fondamentali della nostra strategia FaSTLAne 2030: la forza delle collaborazioni».

«Stiamo sviluppando un sistema autonomo basato su un’intelligenza artificiale generalizzabile, in grado di guidare qualsiasi veicolo, ovunque», ha affermato Alex Kendall, cofondatore e CEO di Wayve. «All’inizio dell’anno abbiamo integrato per la prima volta la nostra tecnologia sul Jeep Grand Cherokee. Ora abbiamo applicato la stessa tecnologia di base a Fiat 500e e Maserati Grecale: tre veicoli molto diversi, con configurazioni distinte».

Combinando la tecnologia adattabile di Wayve con le competenze ingegneristiche, la portata industriale e l’ampio portafoglio di prodotti di Stellantis, le due aziende puntano a rendere le tecnologie di guida avanzate accessibili a un numero maggiore di clienti, preservando il carattere distintivo e l’esperienza di ciascun marchio.

Domande frequenti su Stellantis e Wayve

Che cosa hanno presentato Stellantis e Wayve a Wave by Vento 2026?

Stellantis e Wayve hanno mostrato a Torino, il 9 ottobre 2026, i progressi della loro partnership tecnologica con due prototipi, Fiat 500e e Maserati Grecale, dotati di guida automatizzata supervisionata, porta a porta e a mani libere di Livello 2++. Il sistema integra il Wayve AI Driver con la piattaforma STLA AutoDrive.

Cos’è il Livello 2++ citato da Stellantis e Wayve?

Il Livello 2++ è una guida automatizzata supervisionata, porta a porta e a mani libere, utilizzabile sia in autostrada sia in ambito urbano, in cui il conducente resta comunque a supervisionare il sistema. Stellantis e Wayve lo indicano come la base per offrire ai clienti una guida naturale e intuitiva sui propri veicoli.

Quando arriverà sul mercato la guida a mani libere di Stellantis e Wayve?

Secondo Stellantis e Wayve, il sistema di guida automatizzata supervisionata, porta a porta e a mani libere dovrebbe essere lanciato nel 2028, a partire dal Nord America. La partnership strategica è stata annunciata nel maggio 2026.

Quali veicoli Stellantis hanno già integrato la tecnologia Wayve?

La tecnologia Wayve AI Driver è stata integrata prima sul Jeep Grand Cherokee, a inizio 2026, e poi sui prototipi di Fiat 500e e Maserati Grecale. I due ultimi veicoli sono passati dall’integrazione ai test su strada in meno di quattro settimane.

Il Wayve AI Driver ha bisogno di mappe ad alta definizione?

No. Secondo Stellantis e Wayve, il Wayve AI Driver usa un’intelligenza artificiale embodied end-to-end che apprende dall’esperienza nel mondo reale e non richiede mappe ad alta definizione, regole di guida codificate manualmente o hardware dedicato.

Che differenza c’è tra Livello 2++ e Livello 4 nella visione di Stellantis e Wayve?

Il Livello 2++ riguarda la guida supervisionata a mani libere sui veicoli privati dei clienti. Il Livello 4, abbinato alle piattaforme L4-Ready di Stellantis e all’AI di Wayve, potrà supportare in futuro servizi di mobilità senza conducente destinati a impieghi ad alta intensità di utilizzo.

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