Torino, 19 novembre 2026 – Sabato 21 e domenica 22 novembre 2026 le concessionarie DS Automobiles aprono le porte per un weekend dedicato a DS N°7, il SUV compatto premium che esprime l’eleganza e il savoir-faire francese del marchio. Prodotta nello stabilimento italiano di Melfi, la vettura è disponibile con motorizzazioni ibride e 100% elettriche.

Porte Aperte DS: test drive e tutta la gamma in concessionaria

Il Porte Aperte del 21 e 22 novembre permette al pubblico di conoscere da vicino DS N°7 e di provarla su strada con un test drive. Nelle concessionarie DS Automobiles i clienti potranno approfondire le caratteristiche delle vetture con i consulenti della rete, configurare la soluzione più adatta alle proprie esigenze e prenotare la prova.

L’iniziativa non riguarda soltanto N°7: durante il weekend sarà possibile scoprire l’intera gamma del marchio, con N°8, N°4 e DS 3. Con questo appuntamento DS Automobiles conferma la volontà di offrire un’esperienza sempre più coinvolgente all’interno della propria rete, facendo del contatto diretto con il prodotto un elemento centrale nella scoperta del marchio.

DS N°7 Hybrid a partire da 249 euro al mese

In occasione del Porte Aperte è in evidenza l’offerta commerciale dedicata a DS N°7 Hybrid, proposta da Stellantis Financial Services con la formula di finanziamento StyleDrive. La rata parte da 249 euro al mese, con anticipo di 3.753 euro, TAN fisso 0% e TAEG 1,1%. L’offerta è valida fino al 30 novembre 2026.

Nell’esempio di finanziamento riportato dal comunicato, riferito a DS N°7 Hybrid 145 CV, il prezzo di listino è di 42.400 euro (IVA e messa su strada incluse) e il prezzo promo di 35.665 euro. L’importo massimo finanziabile è di 35.000 euro con durata massima di 36 mesi. L’offerta è valida solo con permuta o rottamazione, solo per clientela privata e per contratti stipulati entro il 30 novembre 2026 presso i concessionari aderenti; non è cumulabile con altre iniziative in corso e resta soggetta ad approvazione di Stellantis Financial Services Italia S.p.A. Tutti i dettagli sono riportati nelle note del comunicato ufficiale e in concessionaria.

Design, tecnologia e comfort di DS N°7

DS N°7 si colloca nel cuore del segmento dei SUV compatti. Misura 4,66 metri di lunghezza con un passo di 2,79 metri, offre un’abitabilità generosa e un bagagliaio da 560 litri. Il design è ispirato al concept DS AERO SPORT LOUNGE e raggiunge un coefficiente aerodinamico Cx di appena 0,26; il frontale è caratterizzato dalla firma luminosa DS LIGHT BLADE e dalla griglia DS LUMINASCREEN.

Le motorizzazioni ibride ed elettriche consentono di raggiungere fino a 740 km di autonomia in modalità elettrica e oltre 1.000 km nella versione ibrida, nel ciclo combinato WLTP. Durante i test drive sarà possibile apprezzare un’erogazione progressiva e lineare e le sospensioni DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, che leggono la strada in pochi millisecondi e anticipano le asperità. Le versioni elettriche offrono inoltre la frenata rigenerativa regolabile e il pre-condizionamento della batteria, che ottimizza l’efficienza della ricarica.

A bordo spiccano il DS IRIS SYSTEM 2.0 con touchscreen da 16 pollici e integrazione di ChatGPT, l’impianto audio ELECTRA® 3D by FOCAL, i sistemi di illuminazione DS PIXELVISION, la visione notturna DS NIGHT VISION e l’assistenza alla guida DS DRIVE ASSIST 2.0. Spazi generosi e finiture ricercate completano un ambiente pensato per il massimo benessere di tutti gli occupanti.

Domande frequenti su DS N°7 e il Porte Aperte

Quando si svolge il Porte Aperte DS N°7?

Il Porte Aperte DS si svolge sabato 21 e domenica 22 novembre 2026 nelle concessionarie DS Automobiles, con la possibilità di prenotare un test drive di DS N°7.

Quanto costa la rata di DS N°7 Hybrid con StyleDrive?

La formula StyleDrive di Stellantis Financial Services parte da 249 euro al mese, con anticipo di 3.753 euro, TAN fisso 0% e TAEG 1,1%, per contratti stipulati entro il 30 novembre 2026.

Qual è l’autonomia di DS N°7?

Secondo DS Automobiles, DS N°7 raggiunge fino a 740 km in elettrico e oltre 1.000 km nella versione ibrida, nel ciclo combinato WLTP.

Dove viene prodotta DS N°7?

DS N°7 è prodotta nello stabilimento italiano di Melfi.

Quali altri modelli DS si possono vedere durante il weekend?

Oltre a DS N°7 si potrà scoprire tutta la gamma DS Automobiles: N°8, N°4 e DS 3.

Quanto è grande il bagagliaio di DS N°7?

Il bagagliaio di DS N°7 raggiunge una capacità di 560 litri, su una lunghezza complessiva di 4,66 metri e un passo di 2,79 metri.

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