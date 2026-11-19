Hongqi ha scelto l’Italia per il lancio mondiale della nuova EHS4, SUV 100% elettrico che segna un ulteriore passo nella crescita internazionale del marchio premium del gruppo cinese FAW. A guidarne il debutto commerciale nel mercato italiano è EMC Auto (Eurasia Motor Company), distributore esclusivo in Italia del marchio Hongqi, che dopo aver introdotto i modelli Hongqi HS3 e HS5 amplia la gamma con l’arrivo di EHS4. Nel 2027 la versione completamente elettrica sarà affiancata dalla variante Range Extended.

Indice

Competitività e valore: i prezzi in Italia

La nuova Hongqi EHS4 arriva in Italia in due differenti versioni, T1 e T2, entrambe caratterizzate da una dotazione particolarmente ricca. La T1 ha un listino di 35.900 euro, con un prezzo promozionale di 32.900 euro; la T2 ha un listino di 37.900 euro, con un prezzo promozionale di 34.900 euro. Le vetture beneficiano dunque di una riduzione di 3.000 euro dal listino, accompagnata da una formula di finanziamento dedicata, con rate mensili a partire da 299 euro per la T1 e 339 euro per la T2.

“Il lancio di Hongqi EHS4 rappresenta un’opportunità per consolidare il posizionamento di Hongqi in Italia: portiamo sul mercato italiano un SUV elettrico premium particolarmente competitivo per contenuti, tecnologia e rapporto qualità-prezzo. Abbiamo lavorato per costruire un’offerta commerciale capace di rendere accessibile una vettura con caratteristiche e dotazioni di livello. Crediamo che il mercato italiano possa riconoscere il valore di un prodotto come EHS4, soprattutto alla luce della competitività dell’offerta di lancio”. Federico Daffi, Presidente e CEO di EMC Auto

Un SUV pensato per l’Europa: design e heritage

Pensata specificamente per il mercato europeo e disegnata dal Global Advanced Design Centre di Monaco di Baviera di Hongqi, EHS4 fonde suggestioni stilistiche orientali ed estetica internazionale. Fondato nel 1958, Hongqi, brand di lusso del gruppo FAW, è uno dei marchi storici dell’industria automobilistica cinese, con un’identità visiva legata a quasi settant’anni di storia delle vetture di rappresentanza governative. Nel progetto stilistico di EHS4, i canoni del neoclassicismo europeo, proporzioni equilibrate, linee pulite e superfici scolpite, convivono con i richiami alla tradizione e alla sensibilità artistica cinese: tra i dettagli distintivi spicca la tonalità di carrozzeria Céladon, ispirata alle tradizionali ceramiche cinesi di Longquan, insieme alla firma luminosa dei gruppi ottici e alla manopola di comando in cristallo nell’abitacolo.

Autonomia, tecnologia e sicurezza

Hongqi EHS4 ha un’autonomia dichiarata fino a 470 km nel ciclo WLTP, con tempi di ricarica rapida che consentono di passare dal 30 all’80% in circa 18 minuti. La configurazione a trazione posteriore, la distribuzione dei pesi 50:50 e il raggio di sterzata di 5,25 metri, con un telaio messo a punto per le condizioni di guida europee, favoriscono maneggevolezza, stabilità e comfort sia nei percorsi urbani sia in quelli autostradali. Il bagagliaio offre 557 litri di capacità, che diventano 1.704 abbattendo i sedili posteriori, a cui si aggiunge un vano anteriore da 33 litri. I sedili anteriori sono reclinabili fino a 180 gradi e, rimuovendo i poggiatesta, possono essere distesi in continuità con quelli posteriori, trasformando l’abitacolo in una superficie utilizzabile anche come letto durante le soste nei lunghi viaggi.

La dotazione comprende connettività intelligente, ricarica wireless, comandi vocali multizona, insonorizzazione dell’ambiente e impianto audio Yamaha. Sul fronte sicurezza sono presenti sette airbag, sistemi di assistenza alla guida, telecamere a 360 gradi con funzione di telaio trasparente e monitoraggio del conducente e degli occupanti posteriori; la struttura della scocca utilizza un’elevata percentuale di acciai ad alta resistenza a supporto della protezione passiva.

EMC Auto e la gamma Hongqi in Italia

La presentazione di Hongqi EHS4, che si è svolta a Venezia, rappresenta un nuovo capitolo della collaborazione tra EMC Auto e Hongqi, ponendo le basi per gli sviluppi futuri del brand sul mercato italiano. Con EHS4, EMC Auto rafforza la gamma Hongqi in Italia, affiancando ai SUV HS3 e HS5 una nuova proposta elettrica per un’offerta più articolata nel segmento premium; l’arrivo della versione Range Extended nel 2027 amplierà ulteriormente le possibilità di scelta.

Domande frequenti su Hongqi EHS4

Quanto costa Hongqi EHS4 in Italia?

La versione T1 ha un listino di 35.900 euro con prezzo promozionale di 32.900 euro; la T2 ha un listino di 37.900 euro con prezzo promozionale di 34.900 euro. È disponibile anche una formula di finanziamento con rate da 299 euro (T1) o 339 euro (T2) al mese.

Che autonomia ha Hongqi EHS4?

Hongqi EHS4 dichiara un’autonomia fino a 470 km nel ciclo WLTP, con ricarica rapida dal 30 all’80% in circa 18 minuti.

Chi distribuisce Hongqi in Italia?

EMC Auto (Eurasia Motor Company) è il distributore esclusivo del marchio Hongqi in Italia, dove commercializza anche i SUV HS3 e HS5; dal 2027 la gamma EHS4 sarà affiancata dalla variante Range Extended.

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