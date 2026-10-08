The Italian Excellence Code: Lamborghini e Stefano Accorsi raccontano il «Gusto»

Automobili Lamborghini lancia The Italian Excellence Code, una serie con protagonista Stefano Accorsi che prova a decifrare l’eccellenza italiana. Nel primo episodio, intitolato «Gusto», l’attore parte dal gusto per raccontare ciò che rende l’identità italiana così difficile da definire e da imitare.

La domanda da cui nasce il progetto, spiega Lamborghini, è che cosa renda l’eccellenza italiana così distintiva e allo stesso tempo così difficile da definire. L’«italianità» è un DNA innato, che emerge in ogni dettaglio della vita italiana ma resta sfuggente quando si cerca di metterlo in parole.

Il «Gusto» come prima chiave

Nel video Accorsi inizia il viaggio in un luogo senza tempo, in una stanza che «parla da sola», dove avverte vitalità, carattere e passione in ogni forma, colore, sfumatura e linea. Da qui pone tre domande: che cos’è l’identità italiana, perché è considerata impossibile da imitare e di che cosa è fatta.

La risposta parte dalla parola «gusto», che non è un semplice sinonimo di sapore: è una forma di piacere con più significati. C’è il piacere di condividere il tempo con gli altri, di ritrovarsi, di conversare e di riconoscersi negli altri. E c’è il modo in cui guardiamo il mondo: la capacità di riconoscere ciò che ci emoziona, una sensibilità che gli italiani hanno trasformato in uno stile di vita. Avere gusto, dice Accorsi, significa saper riconoscere la bellezza e darle valore.

Le scelte che definiscono chi siamo

Attraversando il paesaggio, l’attore osserva che il gusto non è altro che il modo in cui ciò che siamo prende forma attraverso le nostre scelte, quelle che ogni giorno definiscono personalità, carattere e passione. Se esiste una formula dell’eccellenza italiana, conclude, il gusto ne è senza dubbio una parte fondamentale, ma da solo non basta: per esprimersi al meglio deve misurarsi con un’altra chiave, l’ingegno, con cui il viaggio prosegue.

Il legame con il mondo Lamborghini

Secondo Lamborghini, questa sensibilità distintiva trova espressione anche nel mondo di Automobili Lamborghini. L’episodio, pubblicato sul canale ufficiale del marchio, è il primo di un percorso che si sviluppa attraverso più chiavi dell’identità italiana.

Domande frequenti su The Italian Excellence Code

Che cos’è The Italian Excellence Code?

È una serie di Automobili Lamborghini che prova a «decodificare» l’eccellenza italiana, una qualità innata e difficile da definire a parole.

Chi è il protagonista del primo episodio?

L’attore Stefano Accorsi, che intraprende un viaggio per capire che cosa renda inimitabile l’identità italiana.

Di che cosa parla l’episodio «Gusto»?

Del gusto come senso istintivo dell’estetica, plasmato da dettagli, scelte, tradizioni e cultura della vita quotidiana italiana.

Quanto dura il video?

Poco più di quattro minuti.

Qual è la chiave successiva del viaggio?

L’ingegno: Accorsi chiude l’episodio annunciando che il suo percorso continua proprio con questa nuova chiave.

Dove si può vedere il video?

È incorporato in fondo a questo articolo ed è pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Lamborghini.

5/5 - (1 vote)