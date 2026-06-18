eBay: un’accelerata sui ricambi, il catalogo è integrato su Neryus Pro

I ricambi sono una parte fondamentale del settore automotive ed il mercato del ricambio usato ha registrato una forte crescita negli ultimi anni. La piattaforma eBay ha annunciato l’integrazione del proprio catalogo di ricambi usati sulla piattaforma Neryus Pro. Una partnership realizzata tra le due aziende realizzando un ecosistema B2B dedicato ai clienti professionali, per dare vita ad uno dei più ampi cataloghi di componenti auto usati disponibile in Italia.

“Un’intuizione nata proprio dal team italiano”

“L’avvio del progetto in Italia ha origine da una combinazione di fattori: in primis si tratta di un’intuizione nata proprio dal team italiano, che prende spunto da tecnologie eBay già presenti in altri Paesi ma le applica per la prima volta al mercato dell’automotive e dei ricambi auto usati nello specifico – sono le parole di Francesco Faà di Bruno, Head of Motors FRIT-eBay a Motorionline – Oltre a ciò, nel nostro Paese la filiera di ricambi e riparazioni è già evoluta, il parco auto è mediamente anziano rispetto ad altri Paesi e eBay è riconosciuto come un player di rilievo per i riparatori. Infine, questo si accompagna anche a una sempre più crescente sensibilità verso l’economia circolare e il contenimento dei costi, e quindi a una maggiore adozione di ricambi usati da parte di professionisti, meccanici e carrozzieri”

Gli obiettivi della partnership: “La collaborazione non rappresenta una deviazione rispetto al modello di marketplace di eBay, né un elemento di concorrenza rispetto ai sistemi di preventivazione B2B esistenti. L’obiettivo della partnership è creare uno dei più ampi cataloghi di componenti auto usati disponibile in Italia, che sia efficiente e ottimizzato per l’uso professionale da parte dei professionisti della riparazione, con benefici per tutto l’ecosistema; i venditori professionali attivi su eBay trovano sbocco su un nuovo canale di vendita B2B strutturato e ad altissimo potenziale; i professionisti della riparazione hanno accesso a un inventario più ampio di parti originali, con prezzi competitivi e chiarezza sulla compatibilità; infine, viene concretamente promossa l’economia circolare nella filiera dell’automotive.

La partnership eBay-Neryus

Entrando più nel dettaglio, questa partnership tra eBay con Neryus consentirà ai professionisti di visualizzare in tempo reale, direttamente sulla piattaforma B2B Neryus Pro, il catalogo di ricambi auto usati disponibile su eBay.it, selezionato e ottimizzato per l’uso B2B. Una user experience che integra tutte le informazioni e gli strumenti per gli operatori del settore, come informazioni sull’origine del ricambio, dati di compatibilità, codici OE o equivalenti, descrizioni accurate, foto complete, politiche di reso, garanzie applicabili, rating del venditore e segnali visibili di conformità. In questo modo, risultano facilitate le operazioni di ricerca, selezione e acquisto di ricambi e accessori, con anche l’esportazione del catalogo nei software di preventivazione più diffusi tra meccanici e carrozzieri, rendendo l’esperienza più rapida, sicura ed efficiente per i riparatori.

“La resistenza delle compagnie verso il ricambio usato non è ideologica, ma operativa: finora spesso mancavano tracciabilità, garanzie e processi standard. Se il liquidatore non ha informazioni certe su origine, condizioni e coperture del pezzo, tende naturalmente a scegliere il nuovo – spiega Fabio Bolognesi, Amministratore Delegato Neryus a Motorionline – La partnership tra Neryus ed eBay nasce proprio per rimuovere questa incertezza. Attraverso eBay, portiamo nella perizia un’offerta strutturata di ricambi OEM, con codice OE, scheda tecnica, fornitore identificato, disponibilità, prezzo e garanzia commerciale. Non si tratta quindi di proporre un’alternativa “caso per caso”, ma di rendere il ricambio originale di seconda mano una voce documentata, comparabile e auditabile”.

Anche il perito viene supportato: “L’altro elemento chiave è l’integrazione nel lavoro quotidiano del perito: NeryusPro vive dentro WinPer e WinCar, gli strumenti già utilizzati dalle compagnie. Il perito visualizza il ricambio alternativo direttamente in perizia, con origine tracciata, prezzo e disponibilità. Per le compagnie significa non dover cambiare preventivatori, flussi di liquidazione o processi interni. A questo si aggiunge un perimetro commerciale chiaro: offerte valide trenta giorni, documentazione completa, garanzie scritte e, sul fronte relitti, ritiro entro sette giorni lavorativi dall’incarico”.

Ed i risultati lo confermano: “I risultati del pilot confermano il potenziale: su 1.399 sinistri analizzati, NeryusPro ha individuato un’alternativa praticabile nel 62,3% dei casi, generando 226.000 euro di saving complessivo, pari a 260 euro medi per sinistro. Sul fronte ESG, sono state evitate 42,4 tonnellate di CO₂, calcolate con metodologia LCA standard. In sintesi, la chiave è trasformare il ricambio usato da eccezione da gestire a opzione standard documentata. Trasparenza tecnica, integrazione operativa e garanzie commerciali sono le condizioni che permettono alle compagnie di adottarlo con fiducia, anche in ottica di conformità ESG”.

La crescita del ricambio usato

Come dicevamo, il mercato del ricambio usato è in forte crescita, negli ultimi anni, in Italia. Sia tra i consumatori finali sia tra i professionisti della riparazione. Secondo una ricerca recente, infatti, il 44% di chi possiede un’auto ha effettuato questo tipo di acquisto, almeno per una volta. I motivi? L’invecchiamento del parco auto italiano e la necessità di ridurre i costi di manutenzione. Inoltre, nel settore B2B consente a officine e carrozzerie di ottimizzare i tempi di fermo auto e gestire interventi su veicoli datati in modo economicamente proporzionato.

La piattaforma eBay conta migliaia di autodemolitori attivi come venditori a livello europeo, e vede nell’economia circolare circa il 40% del suo volume d’affari globale, con la categoria ricambi e accessori che registra crescite a doppia cifra in Italia e nel mondo. Inoltre, secondo lo studio GiPA, è il primo sito italiano per i riparatori che acquistano ricambi auto online, che si rivolgono alla piattaforma sia per prodotti tecnici rigenerati come alternatori e frizioni, sia per componenti usati legati alla carrozzeria, ai motori completi e alle centraline.

La storia di eBay e Neryus

eBay è una piattaforma di ecommerce leader a livello globale, nata con l’obiettivo di mettere in contatto persone e comunità, creando opportunità economiche accessibili a tutti. La sua tecnologia supporta milioni di acquirenti e venditori in oltre 190 mercati nel mondo, favorendo crescita, sviluppo e nuove possibilità di business. Fondata nel 1995 a San Jose, eBay è oggi uno dei marketplace più dinamici e riconosciuti a livello internazionale, punto di riferimento per chi cerca valore, unicità e un’offerta ampia e diversificata. Nel 2025, la piattaforma ha registrato un volume lordo di merci vendute (GMV) pari a quasi 80 miliardi di dollari.

Neryus, invece, è la piattaforma B2B europea di servizi per il settore automotive. Con Neryus Pro, officine, carrozzerie, società di noleggio, costruttori e compagnie assicurative accedono a un network certificato di milioni di ricambi OEM, integrato nativamente nei principali strumenti professionali del settore. La piattaforma offre catalogo live con prezzi e disponibilità in tempo reale, tracciabilità di filiera, garanzie commerciali standardizzate, valutazione relitti competitiva e strumenti audit-ready per la conformità normativa ed ESG. Fondata da Fabio Bolognesi, oggi Amministratore Delegato, Neryus opera dal cuore della filiera automotive europea.

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