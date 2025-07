Eccentrica V12: debutto dinamico all’hillclimb di Goodwood

Tra le novità che hanno animato il Goodwood Festival of Speed 2025 c’era la Eccentrica V12, il fascinoso restomod basato sulla prima generazione della Lamborghini Diablo, che si è mostrata in azione per la prima volta in pubblico sulla leggendaria salita della kermesse britannica.

L’avvolgente rombo del V12 aspirato da 550 CV

Con una delle più celebri hillclimb al mondo a fare da sfondo, la Eccentrica V12 ha dato saggio delle proprie capacità attirando le attenzioni di appassionati e collezionisti, forte del suo fascino d’altri tempi e dal coinvolgente sound del motore V12 aspirato da 5,7 litri che trova posto sotto il cofano, un propulsore che è stato potenziato e perfezionato con una serie di interventi tecnici garantendo l’erogazione di 550 CV di potenza massima.

Un bolide heritage per soli 19 fortunati

Pronta a regalare emozioni uniche ai futuri appassionati che potranno godersi le sensazioni pure di questo gioiello del restomod automobilistico d’eccellenza, che sarà prodotto in soli 19 esemplari, ognuno dei quali plasmato secondo i gusti personali del suo proprietario, Eccentrica V12 affianca al motore dodici cilindri un cambio manuale a 6 rapporti accorciati per esaltare al massimo il piacere di guida “old style” sfruttando un telaio alleggerito e soluzioni ingegneristiche all’avanguardia . Creata e progettata dall’imprenditore e pilota sanmarinese Emanuel Colombini, la Eccentrica V12 unisce l’heritage autentico con l’innovazione delle moderne supercar per garantire un’esperienza di guida esclusiva e immersiva.

