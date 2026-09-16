ECO Festival 2026: ACI Fondazione Caracciolo, «l’automobile del futuro è più vicina di quanto pensassimo»

Si è conclusa a Roma la seconda giornata di ECO Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti, l’evento che allo Spazio Eventi di Piazza di Spagna ha riunito istituzioni, aziende e mondo della ricerca per discutere del futuro della mobilità urbana, tra sicurezza stradale, elettrificazione, guida automatizzata e infrastrutture di ricarica.

L’automobile del futuro secondo ACI Fondazione Caracciolo

Tra gli interventi più rilevanti per il settore automotive, quello della Presidente di ACI-Fondazione Caracciolo, Giuseppina Fusco, che ha parlato di una sicurezza stradale urbana destinata a essere ridefinita dalla convergenza tra elettrificazione e guida automatizzata. Secondo la Fondazione, la propulsione elettrica rappresenta la piattaforma ideale per integrare le tecnologie di guida automatizzata, la cui diffusione favorirà servizi di mobilità on demand, robotaxi, car sharing evoluto e modelli di Mobility as a Service (MaaS), riducendo il numero di auto circolanti e migliorando la sicurezza degli spazi urbani. «L’automobile del futuro avrà un impatto enorme sulle nostre abitudini e sull’economia nel suo complesso, e il suo arrivo si profila molto più vicino di quanto solo un anno fa potessimo immaginare», ha dichiarato Fusco.

Ricarica elettrica e infrastrutture

Lo sviluppo della mobilità elettrica, sostenuto da infrastrutture di ricarica sempre più veloci e diffuse negli snodi cruciali di città e autostrade, è stato al centro dell’intervento di Daniela Biscarini, Head of Charging Point Operator Italia di Enel, partner dell’evento.

Il modello Parigi: meno auto private, più spazio pubblico

Molto atteso il contributo di Chiara Molinar, responsabile della strategia pedonale e della progettazione inclusiva dello spazio pubblico del Comune di Parigi, che ha illustrato la politica di trasformazione della mobilità della capitale francese. Alcuni dati: il 65% degli spostamenti interni a Parigi avviene a piedi, l’uso delle piste ciclabili è cresciuto del 34% tra il 2020 e il 2024, il 66% dei parigini non possiede un’auto e l’inquinamento cui sono esposti i cittadini è diminuito del 40% in dieci anni. Tra gli obiettivi al 2030, la creazione di un «cœur piéton» in ogni distretto per oltre 100 ettari di spazi pedonali.

Sicurezza stradale e nuove strade scolastiche a Roma

Ad aprire i lavori è stato Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità del Comune di Roma, secondo cui «la città del futuro è quella in cui muoversi è un diritto uguale per tutti». Patanè ha ricordato gli interventi già avviati nella Capitale su sicurezza stradale, nuove strade scolastiche, tecnologia al servizio della mobilità e investimenti sul trasporto pubblico.

Le nove città italiane della neutralità climatica

Nel panel conclusivo, dedicato agli amministratori delle città italiane impegnate nella Missione UE «100 città per la neutralità climatica al 2030» (Roma, Bologna, Firenze, Bergamo, Milano, Padova, Parma, Prato e Torino), sono stati raccontati i progetti in corso per ridurre le emissioni, con nuove linee tranviarie, autobus elettrici, piste ciclabili e iniziative di forestazione urbana.

Informazioni su ECO Festival

ECO Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti è un appuntamento annuale che riunisce protagonisti del mondo industriale e istituzionale; l’edizione 2026 ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Enel, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), Intesa Sanpaolo, CONAI, Confcommercio, ACI Fondazione Caracciolo e Amazon.

Domande frequenti su ECO Festival 2026

Dove si è svolto ECO Festival 2026?

Allo Spazio Eventi di Piazza di Spagna, a Roma, il 15 e 16 settembre 2026.

Cosa ha detto ACI Fondazione Caracciolo sull’auto del futuro?

Che la convergenza tra elettrificazione e guida automatizzata ridefinirà la sicurezza stradale urbana, favorendo robotaxi, car sharing evoluto e modelli MaaS.

Quali città italiane partecipano alla Missione UE per la neutralità climatica al 2030?

Roma, Bologna, Firenze, Bergamo, Milano, Padova, Parma, Prato e Torino.

Che risultati ha ottenuto Parigi nella trasformazione della mobilità?

Il 66% dei parigini non possiede un’auto e l’inquinamento è calato del 40% in dieci anni.

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