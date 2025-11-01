EICMA 2025: Desner porta la micromobilità elettrica al centro della scena

L’edizione 2025 di EICMA segna un cambiamento storico per la fiera milanese del motociclo: per la prima volta i riflettori si accendono anche sui quadricicli elettrici intelligenti, simbolo di una nuova era della mobilità urbana. Il segmento L6 e L7, in rapida crescita in Europa, combina agilità, sicurezza e sostenibilità, rispondendo alle esigenze di città sempre più congestionate.

A EICMA 2025 Desner porta la propria visione di veicolo compatto, tecnologico e made in Italy

In questo contesto, Desner emerge come protagonista, portando la propria visione di veicolo compatto, tecnologico e interamente made in Italy. “La micromobilità è la base del nuovo ecosistema elettrico”, ha sottolineato Angelo Sun, CEO dell’azienda, evidenziando la gamma completa dai modelli L6 ai quadricicli pesanti L7, progettata per utilizzi urbani e periurbani, ma anche professionali e commerciali.

Nonostante la fine degli ecoincentivi statali, Desner rilancia la promozione DesnerGo!, mantenendo sconti diretti sul listino su modelli come A05 L6e, Y300 Family e Cargo e W300 Family, confermando la volontà di sostenere il mercato e fidelizzare i clienti.

Grande attenzione anche al progetto FIPA – Fabbrica Italiana Produzione Autoveicoli – con la riqualifica dello stabilimento ex Lear di Grugliasco. L’investimento previsto tra 80 e 100 milioni di euro punta a produrre circa 20.000 quadricicli elettrici all’anno e a creare oltre 200 posti di lavoro, sfruttando la gamma già pronta di Desner.

Con modelli sempre più connessi, efficienti e sostenibili, Desner conferma il proprio ruolo di riferimento nel segmento della micromobilità elettrica, portando innovazione e concretezza in un mercato in forte espansione, che lo scorso anno ha registrato un incremento del +48,85% nelle immatricolazioni di quadricicli BEV in Italia.

