Elon Musk entra in politica e fonda America Party

Il numero uno di Tesla Elon Musk ha sorpreso il mondo intero sabato scorso annunciando l’intenzione di entrare in politica fondando un nuovo partito: America Party. L’annuncio è avvenuto sul social X dove il miliardario sudafricano ha presentato il suo nuovo partito come una sfida al sistema bipartitico repubblicano e democratico. Tuttavia, al momento non è chiaro se il partito sia stato formalmente registrato presso le autorità elettorali statunitensi. Il CEO di Tesla, nato fuori dagli Stati Uniti e quindi non idoneo a candidarsi alla presidenza, non ha speficato chi lo guiderà.

America Party: Elon Musk entra il politica e fonda il suo partito

“Se volete un nuovo partito politico, con un rapporto di 2 a 1, lo avrete!” ha scritto Elon Musk nel post. “Quando si tratta di mandare in bancarotta il nostro Paese con sprechi e corruzione, viviamo in un sistema monopartitico, non in una democrazia. Oggi, l’America Party è nato per restituirvi la libertà.” In un post su Truth Social di domenica, Donald Trump ha reagito all’idea del nuovo partito di Musk, affermando che avrebbe causato “disordine e caos totali”. Il presidente ha anche affermato che Musk è “fuori controllo” e che nelle ultime cinque settimane stava “diventando un disastro”.

Musk, l’uomo più ricco del mondo, ha suggerito venerdì che il nuovo partito potrebbe concentrarsi “solo su 2 o 3 seggi al Senato e da 8 a 10 distretti alla Camera”. “Considerati i margini legislativi estremamente ridotti, questo sarebbe sufficiente per fungere da voto decisivo sulle leggi controverse, garantendo che servano la vera volontà del popolo”, ha affermato Musk venerdì. Al momento non si conoscono molti altri dettagli ma è probabile che già nei prossimi giorni Elon Musk chiarirà meglio le sue intenzioni.

Rate this post