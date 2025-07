Nuova Mazda CX-5: ecco quale potrebbe essere il suo design definitivo [RENDER]

La nuova Mazda CX-5 è sempre più vicina al debutto. La presentazione ufficiale del nuovo modello della casa giapponese avverrà infatti il 10 luglio 2025. Nel frattempo sul web c’è chi sulla base delle recenti foto spia e degli stessi teaser di Mazda ha provato a ricreare quello che sarà lo stile definitivo dell’attesa vettura destinata ad essere una delle novità più interessanti di questa estate 2025 per quanto riguarda il mondo dell’auto.

Un render ipotizza così lo stile della nuova Mazda CX-5 che sta per debuttare

Ci riferiamo al sito francese Auto-moto.com che nelle scorse ore ha pubblicato un render che mostra quale potrebbe essere l’aspetto definitivo della nuova Mazda CX-5. Linee scolpite, cofano pronunciato, fari affusolati e cerchi aerodinamici mantengono viva l’identità stilistica della casa giapponese in questo render di Julien Jodry. In attesa del debutto previsto per l’inizio del 2026, con un prezzo stimato attorno ai 40.000 euro, cresce l’attesa tra gli appassionati. A rendere tutto ancora più interessante è una notizia che accende l’entusiasmo: potrebbe tornare la leggendaria RX-7.

Al momento, le informazioni sulla nuova Mazda CX-5 2025 restano limitate, anche se alcuni dettagli sono già emersi. Sotto il cofano troverà posto un sistema full-hybrid non plug-in, basato su un motore a quattro cilindri. L’obiettivo del progetto è combinare compattezza, efficienza e reattività, offrendo così un equilibrio ideale tra prestazioni e consumi. È possibile che questa nuova motorizzazione arrivi qualche mese dopo il lancio del modello, ma Mazda punta comunque a dimostrare che il motore a combustione interna ha ancora un ruolo centrale, pur rispettando pienamente i futuri standard ambientali imposti dalla normativa Euro 7.

