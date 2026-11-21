Dal 2025 è cambiato il modo in cui viene calcolata la tassazione delle auto aziendali assegnate ai dipendenti per uso promiscuo (lavoro e vita privata). La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto nuove percentuali di fringe benefit basate sul tipo di alimentazione del veicolo, mentre l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 10/E del 3 luglio 2025, ha chiarito requisiti e casi particolari. Ecco come funziona il calcolo nel 2026.

Indice

Cos’è il fringe benefit dell’auto aziendale

Quando un datore di lavoro concede un veicolo aziendale a un dipendente per uso promiscuo, ossia utilizzabile sia per motivi di lavoro che per esigenze personali, una quota del valore di questo utilizzo viene considerata reddito di lavoro dipendente (fringe benefit) e tassata in busta paga. L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 10/E del 3 luglio 2025, ha fornito le istruzioni operative sul nuovo regime introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207).

Le nuove percentuali dal 2025

Per i veicoli di nuova immatricolazione dal 1° gennaio 2025, concessi in uso promiscuo con le modalità previste dalla norma, il comma 48 della Legge di Bilancio 2025 stabilisce le seguenti percentuali, applicate sull’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui:

10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica (BEV)

per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica (BEV) 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV)

per i veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) 50% per tutte le altre alimentazioni (benzina, diesel, ibride non plug-in, GPL, metano)

A differenza del regime precedente, la nuova disciplina non prevede più soglie legate alle emissioni di CO2, ma distingue solo in base al tipo di alimentazione del veicolo. Rientrano nell’ambito di applicazione gli autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m) del Codice della Strada (autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocaravan), oltre a motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione.

Come si calcola il valore imponibile

Il valore imponibile si calcola applicando la percentuale di competenza al costo chilometrico di esercizio del veicolo, desumibile dalle tabelle nazionali ACI (pubblicate dal MEF entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto dal periodo d’imposta successivo), moltiplicato per la percorrenza convenzionale di 15.000 km. Dall’importo risultante vanno sottratte le eventuali somme che il dipendente versa al datore di lavoro per l’utilizzo del veicolo.

La disciplina transitoria per i veicoli ordinati nel 2024

Per tutelare i contratti già avviati, un regime transitorio (introdotto dal decreto-legge 19/2025, convertito con modifiche dalla legge 60/2025) mantiene le vecchie regole, basate sulle emissioni di CO2, per i veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, e per quelli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 ma consegnati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025. Le vecchie percentuali, in vigore fino al 31 dicembre 2024, erano: 25% fino a 60 g/km di CO2, 30% da 60 a 160 g/km, 50% da 160 a 190 g/km e 60% oltre 190 g/km (con percentuali leggermente più favorevoli solo per il 2020).

La Circolare n. 10/E precisa che, per i veicoli ordinati entro il 2024, conta la data effettiva di consegna al dipendente, non quella di stipula del contratto: se la consegna avviene dopo il 30 giugno 2025, non si applica né il regime transitorio né quello ordinario del comma 48, ma il criterio residuale del valore normale (vedi sotto).

I tre requisiti che devono coincidere dal 2025

Per l’applicazione delle nuove percentuali del comma 48, la Circolare n. 10/E chiarisce che devono verificarsi contestualmente, a partire dal 1° gennaio 2025, tre condizioni: l’immatricolazione del veicolo, la stipula del contratto di concessione in uso promiscuo (che richiede l’accettazione del lavoratore) e l’assegnazione, intesa come consegna effettiva del veicolo al dipendente. Per il principio di cassa, infatti, il fringe benefit si considera percepito nel momento in cui il bene esce dalla disponibilità del datore di lavoro ed entra in quella del dipendente.

Proroghe e riassegnazioni ad altri dipendenti

In caso di proroga di un contratto già in corso, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che si applica la disciplina vigente alla data di sottoscrizione del contratto originario, fino alla sua naturale scadenza, a condizione che i requisiti fossero soddisfatti al momento della stipula iniziale. Se invece lo stesso veicolo viene riassegnato a un altro dipendente con un nuovo contratto, si applica la disciplina vigente al momento della nuova assegnazione: un’auto già in uso promiscuo al 31 dicembre 2024, se riconsegnata entro il 30 giugno 2025 (con ordine entro fine 2024), resta nel regime transitorio; se la riconsegna avviene dopo quella data, si applica invece il criterio del valore normale.

Il criterio residuale del valore normale

Per i veicoli che non rientrano né nel nuovo regime del comma 48 né nella disciplina transitoria del comma 48-bis, si applica il criterio generale dell’articolo 51, comma 3, del TUIR: il valore normale del benefit, calcolato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR, ma limitato alla sola quota riferibile all’uso privato del veicolo, da documentare con elementi oggettivi che permettano di distinguere l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro da quello personale del dipendente.

Domande frequenti sul fringe benefit delle auto aziendali

Quali sono le percentuali di fringe benefit nel 2026?

Per i veicoli di nuova immatricolazione dal 2025 in uso promiscuo: 10% per le auto elettriche pure, 20% per le ibride plug-in, 50% per tutte le altre alimentazioni.

Le vecchie percentuali basate sulla CO2 sono ancora valide?

Solo per i veicoli coperti dalla disciplina transitoria (concessi tra il 2020 e il 2024, oppure ordinati entro il 2024 e consegnati entro il 30 giugno 2025). Per tutti gli altri casi dal 2025 si usa il criterio basato sul tipo di alimentazione.

Cosa conta per stabilire quale regime si applica: l’ordine, il contratto o la consegna?

Secondo la Circolare n. 10/E, per il nuovo regime ordinario servono immatricolazione, contratto e consegna tutti dal 1° gennaio 2025. Per la disciplina transitoria, invece, rileva soprattutto la data dell’ordine (entro il 2024) e quella della consegna effettiva (entro il 30 giugno 2025).

Su quale percorrenza si calcola il valore imponibile?

Su una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, moltiplicata per il costo chilometrico ACI del modello specifico e per la percentuale di fringe benefit applicabile.

Vota: post