Il tribunale dell’Aia ha vietato la vendita nell’Unione Europea del SUV BYD Ti7, ritenuto troppo simile al design della Land Rover Defender. La decisione, presa venerdì 20 novembre, è provvisoria, ma segna il primo colpo di scena nello scontro giudiziario tra JLR e il costruttore cinese.

Perché il tribunale ha dato ragione a JLR

Secondo il tribunale, il BYD Ti7 viola i diritti di proprietà intellettuale e la normativa sul design di JLR. La commercializzazione è sospesa in tutta l’UE in attesa del giudizio sul merito.

Il giudice individua sei elementi che definiscono la Defender: le spalle bombate con angoli arrotondati, il “signature panel”, il taglio arrotondato dei passaruota, la linea vetrata continua, le proporzioni e la silhouette complessiva. Questi elementi, secondo il provvedimento, dominano l’impressione generale e risultano quasi identici sul Ti7. Le differenze indicate da BYD non sono ritenute abbastanza marcate da modificare tale impressione.

Il divieto vale solo per l’UE, non per il Regno Unito

La decisione riguarda soltanto l’Unione Europea. Nel Regno Unito il tribunale non è competente e le consegne del Ti7 dovrebbero iniziare tra qualche settimana.

Le posizioni di JLR e BYD

JLR ha dichiarato: «Proteggiamo la nostra proprietà intellettuale e avviamo azioni legali quando necessario. Il procedimento è in corso e per ora non faremo altri commenti».

BYD ha replicato: «Contestiamo fermamente questa decisione e faremo ricorso. Il BYD Ti7 è frutto di un lavoro di progettazione indipendente condotto da BYD e non viola alcun diritto di JLR. Useremo tutti i mezzi legali a nostra disposizione per dimostrare che la decisione è errata».

Domande frequenti su BYD Ti7 e Land Rover Defender

Cosa ha deciso il tribunale dell’Aia?

Ha vietato in via provvisoria la vendita del BYD Ti7 nell’UE, in attesa del giudizio sul merito.

Perché il BYD Ti7 è stato bloccato?

Perché per il giudice il suo design è troppo vicino a quello della Land Rover Defender e viola i diritti di proprietà intellettuale e di design di JLR.

Il divieto vale anche nel Regno Unito?

No: il tribunale non è competente per il Regno Unito, dove le consegne del Ti7 dovrebbero partire tra qualche settimana.

BYD farà ricorso?

Sì, BYD ha annunciato che impugnerà la decisione.

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