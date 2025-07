Ferrari Daytona SP3 Tailor Made all’asta per beneficenza: unico esemplare 599+1 alla Monterey Car Week [FOTO]

Ferrari svela un’esclusivo e speciale esemplare della Daytona SP3, una versione Tailor Made che sarà messo all’asta da RM Sotheby’s durante la Monterey Car Week in California, in programma il mese prossimo, e il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Ferrari Foundation, un ente benefico pubblico impegnato in diversi progetti educativi.

Esterni bicolori fibra di carbonio e Giallo Modena

Realizzata per incarnare l’essenza dell’innovazione, del lusso e dell’eredità sportiva di Ferrari, questa speciale Daytona SP3, che rappresenta l’apice del programma di personalizzazione su misura della Casa di Maranello, si presente con una particolare finitura in fibra di carbonio bicolore e carrozzeria in Giallo Modena, con splitter anteriore, minigonne e diffusore posteriore in nero lucido. A impreziosire la livrea della supercar c’è il logo Ferrari in Giallo Modena che occupa l’intera parte superiore della vettura.

Gli interni della Ferrari Daytona SP3 Tailor Made sono rivestiti con un innovativo tessuto derivato dalla lavorazione di pneumatici riciclati, decorato con un esclusivo motivo a tema Cavallino Rampante. Una particolare fibra di carbonio utilizzata in Formula 1 è stata invece usata per la realizzazione del cruscotto e del piantone dello sterzo.

Motore V12 6.5 da 840 CV

Questo esemplare che andrà all’asta per beneficenza sarà numerato 599+1, quindi come unità aggiuntiva alle 599 vetture in edizione limitata già tutte vendute, e avrà una targa identificativa che ne attesta l’unicità. Sotto il cofano ci sarà il motore del modello standard della Daytona SP3, vale a dire il potente V12 aspirato di 6.5 litri che eroga ben 840 CV di potenza, permettendo alla supercar di Ferrari, secondo modello della serie speciale “Icona”, di scattare da 0 a 100 km/h in 2,85 secondi e di raggiunge una velocità massima di oltre 340 km/h.

