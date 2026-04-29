Ferrari Purosangue Handling Speciale: il SUV del Cavallino diventa ancora più sportivo

Ferrari Purosangue arrcchisce la sua gamma con la nuova configurazione Handling Speciale, un pacchetto sviluppato per rendere ancora più incisivo il comportamento dinamico della prima quattro porte e quattro posti nella storia del Cavallino Rampante. Si tratta di un allestimento mirato, pensato per i clienti che desiderano una Purosangue più reattiva, precisa e coinvolgente nella guida, mantenendo al tempo stesso comfort, fruibilità quotidiana e versatilità.

Le innovative logiche di cambiata rendono la Ferrari Purosangue in configurazione Handling Speciale più sportiva e dinamica

La base tecnica resta quella già conosciuta: motore V12 aspirato in posizione centrale-anteriore, schema transaxle con cambio collocato al posteriore e un’architettura progettata per garantire equilibrio e distribuzione ottimale dei pesi. La Purosangue conserva quindi la sua identità di sportiva a quattro posti con assetto rialzato, ma la configurazione Handling Speciale interviene su alcuni elementi chiave per affinare ulteriormente la risposta della vettura.

Il lavoro principale ha riguardato la dinamica di guida. Ferrari è intervenuta sulla calibrazione delle sospensioni attive con l’obiettivo di ridurre del 10% i moti di cassa. Una modifica che promette una maggiore sensazione di compattezza, soprattutto nei cambi di direzione rapidi e nelle curve affrontate in successione. Il risultato atteso è una vettura più pronta agli input del guidatore, capace di restituire un rapporto più diretto tra volante, telaio e strada.

Anche il cambio è stato oggetto di una taratura specifica. Le logiche di cambiata sono state riviste per offrire risposte più rapide e passaggi marcia più decisi, in particolare nelle modalità Race ed ESC-Off del Manettino. L’intervento si avverte soprattutto nelle fasi di ripresa, dove la trasmissione punta a rendere l’accelerazione più immediata. In modalità manuale, le cambiate assumono un carattere più sportivo ai regimi medio-alti, sopra i 5.500 giri/minuto, aumentando il coinvolgimento di chi guida.

Un’attenzione particolare è stata riservata anche al sound. Il V12 aspirato, elemento centrale dell’identità della Purosangue, viene valorizzato attraverso una configurazione dedicata del suono in abitacolo, più evidente nelle fasi di avviamento e accelerazione. Una scelta coerente con la filosofia del pacchetto: non trasformare la vettura, ma amplificarne gli aspetti più emozionali.

Sul piano estetico, la Purosangue Handling Speciale introduce dettagli esclusivi ma misurati. Tra gli elementi distintivi figurano cerchi con disegno specifico e nuova diamantatura, scudetti laterali in fibra di carbonio, scarichi neri opaco, Cavallino posteriore nero, logo Ferrari satinato e una targa interna dedicata all’allestimento. Soluzioni che rafforzano il carattere tecnico della vettura senza alterarne le proporzioni.

La Handling Speciale si rivolge dunque a una clientela che cerca una Purosangue ancora più orientata alla guida, ma non vuole rinunciare allo spazio, al comfort e all’utilizzabilità che hanno reso il modello una proposta unica nella gamma Ferrari.

Accanto alla nuova configurazione, resta confermato il programma Genuine Maintenance di assistenza estesa per sette anni, disponibile anche per la Purosangue Handling Speciale. Il servizio copre la manutenzione ordinaria per i primi sette anni di vita della vettura, con controlli programmati ogni 20.000 chilometri oppure una volta all’anno, senza limiti di percorrenza. Gli interventi vengono eseguiti con ricambi originali, strumenti diagnostici dedicati e personale formato presso il Ferrari Training Centre di Maranello.

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