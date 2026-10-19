Ferrari Hypersail: il monoscafo volante di Maranello prende forma

Non solo auto e supercar, Ferrari è impegnata anche nel mondo nautico e si sta avvicinando alla conclusione il progetto Hypersail. L’innovativo monoscafo volante da 100 piedi, infatti, è entrato nella fase finale della costruzione: è stata completata la verniciatura e la livrea, così come sono state mostrate le appendici, elementi chiave per permettere il volo sull’acqua. Grazie al Flight Control, il sistema di controllo elettronico che gestisce l’assetto della barca.

“Stiamo dando vita a una barca unica che volerà sugli oceani – sono le parole di John Elkann, presidente della casa di Maranello – e che rappresenta anche un’opportunità di innovazione per il mondo della nautica e per quello automotive”. Esiste un parallelo diretto tra un’auto sportiva e un monoscafo volante: entrambe richiedono la massima efficienza aerodinamica e sistemi elettronici capaci di rilevare e correggere le reazioni del veicolo o della barca.

Livrea gialla e fibra di carbonio

La livrea di Ferrari Hypersail fonde tradizione e innovazione. In primo piano c’è l’inedita tinta Giallo Fly: un vivo richiamo al colore che da sempre rappresenta la seconda anima del marchio di Maranello. Il giallo diventa complementare alla tonalità dominante della fibra di carbonio, reinterpretata attraverso l’inedito Grigio Hypersail: la sua sfumatura raffinata non è solo una scelta estetica, ma riflette direttamente la leggerezza e le prestazioni del materiale.

Proprio la fibra di carbonio è protagonista dell’imbarcazione, con molteplici strati, per rendere lo scafo molto rigido, evitando deformazioni sotto il carico provocato dalla forza del mare e permettendo alle appendici di rispondere con precisione ai comandi. Nei punti soggetti ai carichi più estremi, come i bracci dei foil ed il carrello della randa, la struttura è rafforzata con componenti che presentano una composizione “a sandwich”, con strati di carbonio e titanio.

Appendici ed elettronica per farla volare

La casa di Maranello ha svelato la tecnologia che permetterà alla Hypersail di volare sull’acqua, grazie al mix tra le appendici ed il Flight Control. Le prime sono i componenti che lavorano sotto la superficie dell’acqua e attraverso i quali la barca genera portanza, gestisce l’equilibrio e reagisce alle condizioni del mare. Sono tre elementi distinti: i foil (ali laterali) che generano la portanza verso l’alto necessaria a sollevare lo scafo, la chiglia che permette di gestire il volo e aumenta la stabilità ed il timone. Quest’ultimo supera la semplice funzione di direzionare la barca. Equipaggiato con un piccolo flap sulla sezione verticale, contribuisce attivamente al controllo della navigazione.

La ‘centrale operativa’ per la gestione del monoscafo è, invece, il Flight Control. Il sistema gestisce automaticamente l’assetto della barca durante il volo: analizza continuamente vento, onde, velocità e inclinazione per regolare l’assetto in tempo reale, garantendo stabilità e prestazione durante la navigazione in assetto volante. Questo sistema è realizzato con una rete di sensori distribuiti sull’imbarcazione, un computer di bordo per analizzare i dati ed alcuni attuatori, che regolano l’inclinazione di foil e appendici, bilanciando ogni variazione di assetto.

La tecnologia automotive

Come dicevamo, c’è una diretta correlazione tra la Ferrari Hypersail ed il mondo automotive. Le simulazioni al computer, lo studio dei flussi d’aria e i software che governano la stabilità delle auto Ferrari diventano gli strumenti chiave per far volare la barca. I dati, inoltre, potranno contribuire ad ampliare conoscenze, modelli di calcolo e metodi di simulazione della casa di Maranello, confermando questa imbarcazione, come un’avanguardia tecnologica integrata, sviluppata internamente per spostare più in alto l’asticella dell’innovazione.

Che cos’è Ferrari Hypersail?

Ferrari Hypersail è un monoscafo volante da 100 piedi sviluppato dalla casa di Maranello. Il progetto è entrato nella fase finale della costruzione, con la verniciatura, la livrea e le appendici già completate o presentate.

Quali materiali caratterizzano Ferrari Hypersail?

La barca utilizza diversi strati di fibra di carbonio per ottenere uno scafo rigido e leggero. Nelle zone sottoposte ai carichi più estremi, come i bracci dei foil e il carrello della randa, sono presenti rinforzi con struttura a sandwich in carbonio e titanio.

Come fa Ferrari Hypersail a volare sull’acqua?

Il sistema combina foil laterali, chiglia e timone. I foil generano la portanza necessaria a sollevare lo scafo, mentre chiglia e timone contribuiscono alla stabilità e al controllo della navigazione.

Che ruolo ha il Flight Control?

Il sistema elettronico analizza vento, onde, velocità e inclinazione attraverso sensori distribuiti sulla barca. Un computer elabora i dati e comanda gli attuatori che regolano foil e appendici, correggendo l’assetto in tempo reale. La tecnologia riprende principi e strumenti sviluppati da Ferrari nel settore automobilistico.

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