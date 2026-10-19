Volvo Mining: nasce la nuova entità del Gruppo dedicata al settore minerario

Il Gruppo Volvo punta forte sul settore minerario creando una nuova struttura societaria dedicata che prende il nome di Volvo Mining. La nuova entità, che sarà lanciata ufficialmente il 1° gennaio 2027 e che farà parte di Volvo Construction Equipment (Volvo CE), nasce con l’intento di raggruppare sotto una regia unica tutte quelle competenze e specializzazioni che finora erano distribuite tra diverse divisioni del costruttore scandinavo.

Un centro di competenza a 360°

Volvo Mining guiderà la gestione del portafoglio di prodotti e servizi per il segmento minerario a livello mondiale, con risorse finanziarie dedicate. Puntando ad intercettare la crescente domanda nel settore minerario, la nuova divisione avrà inoltre un ruolo di coordinamento nei progetti di ricerca del Gruppo. Melker Jernberg, presidente di Volvo CE, sottolinea che l’obiettivo è unire le capacità di tutto il Gruppo per accrescere il valore per il cliente, insieme ai partner commerciali, con il piano per Volvo Mining che prevede che venda autocarri, macchine edili e soluzioni autonome Volvo ai clienti del settore minerario e ai loro appaltatori.

Prima i Paesi nordici

In una prima fase l’attenzione di Volvo Mining si focalizzerà sui Paesi nordici, con focus su clienti e appaltatori di Svezia, Norvegia e Finlandia, ma con la chiara e dichiarata intenzione di espandersi gradualmente in altri mercati, con l’obiettivo di rafforzare la posizione di Volvo nell’industria mineraria globale.

Soluzioni integrate

Nelle miniere lavorano insieme macchine e veicoli diversi per scavo, trasporto, carico e movimentazione, spesso in ambienti remoti e difficili. Per questo cresce la domanda di soluzioni integrate che migliorino produttività e sicurezza, oltre a ridurre le emissioni, che possano magari semplificare le operazioni riducendo il numero di interlocutori per gli operatori professionali.

Roger Alm, presidente di Volvo Trucks, sottolinea il valore di un’unica organizzazione con una visione d’insieme: “Il successo nel settore minerario si costruisce nel tempo. I clienti effettuano investimenti a lungo termine e apprezzano i partner affidabili che combinano elevate prestazioni, competenza operativa e una profonda conoscenza del loro business. Creando un’unica organizzazione focalizzata esclusivamente sullo sviluppo di un portafoglio di prodotti e servizi di livello mondiale per il settore minerario, con una prospettiva end-to-end, possiamo sfruttare al meglio l’offerta del Gruppo Volvo in un approccio più integrato”.

Inoltre Volvo può beneficiare anche dell’apporto di una tecnologia autonoma già collaudata, come spiega Nils Jaeger, presidente Volvo Autonomous Solutions: “Combinando la nostra comprovata tecnologia autonoma e l’esperienza operativa con la più ampia competenza, il portafoglio prodotti e le relazioni con i clienti del Gruppo Volvo, siamo in grado di fornire soluzioni integrate che offrono anche un valore misurabile per i clienti del settore minerario, migliorando la sicurezza, la produttività e l’efficienza in tutte le loro operazioni”.

Il responsabile della nuova divisione

A guidare Volvo Mining sarà Per-Erik Lindström, finora vicepresidente senior di Volvo Trucks International, nominato responsabile della nuova divisione con effetto dal 1° gennaio 2027. Il suo obiettivo dichiarato è far si che Volvo diventi un partner a lungo termine, quindi affidabile e competente, dei clienti attivi nel settore minerario in questa fase di forte trasformazione, alla continua ricerca della formula migliore nel combinare produttività, sicurezza e sostenibilità.

Domande frequenti su Volvo Mining

Che cos’è Volvo Mining?

Volvo Mining è la nuova struttura del Gruppo Volvo dedicata al settore minerario, che farà parte di Volvo Construction Equipment (Volvo CE). Il suo obiettivo è riunire sotto un’unica organizzazione competenze, prodotti e servizi del Gruppo per offrire soluzioni integrate ai clienti delle miniere e ai loro appaltatori.

Quando sarà lanciata la nuova divisione Volvo Mining?

Il lancio ufficiale di Volvo Mining è previsto per il 1° gennaio 2027. In una prima fase, la nuova divisione si concentrerà sui mercati di Svezia, Norvegia e Finlandia, con l’intenzione di espandersi progressivamente in altri Paesi.

Di cosa si occuperà Volvo Mining?

Volvo Mining coordinerà a livello globale il portafoglio di prodotti e servizi destinati al settore minerario, comprendendo autocarri, macchine per le costruzioni e soluzioni autonome. La divisione si occuperà anche di coordinare progetti di ricerca, puntando a migliorare produttività, sicurezza ed efficienza operativa e a ridurre le emissioni attraverso soluzioni integrate.

Chi guiderà Volvo Mining?

La guida della nuova divisione sarà affidata a Per-Erik Lindström, attualmente vicepresidente senior di Volvo Trucks International. La sua nomina avrà effetto dal 1° gennaio 2027 e il suo compito sarà rafforzare il ruolo del Gruppo Volvo come partner di lungo periodo per i clienti del settore minerario.

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