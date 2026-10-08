Ferrari Luce: tutto è nato da una conversazione con Jeff Bezos

La Ferrari Luce è una delle vetture più discusse di questo secolo e anche oltre. Il primo modello 100% elettrico del marchio di Maranello ha ricevuto tantissime critiche, anche molto pesanti, da parte di appassionati ed anche addetti ai lavori, non solo per essere un modello a zero emissioni. Un progetto nato una decina di anni fa, come rivelato dal presidente John Elkann ad un evento a Torino, da un’idea avuta dopo una conversazione con Jeff Bezos, il fondatore di Amazon.

Quella passeggiata del luglio 2016

Era il luglio 2016 e le vetture elettriche erano ancora una nicchia molto ristretta, anche se già si iniziava a parlare di obblighi legati alle emissioni. Ma l’attuale scenario era lontano e si pensava alle batterie più che altro per i modelli più piccoli. Non per supercar o vetture di lusso. Ma Bezos lanciò la sua ‘bomba’, durante una passeggiata con John Elkann: “Non so nulla di automobili – erano state le sue parole, riportate dal presidente di Maranello – ma so molto di innovazione e penso che tu debba riflettere seriamente sulla costruzione di una Ferrari elettrica”.

Fu il primo momento “in cui mi è venuto in mente che dovevamo iniziare a pensare seriamente a cosa significasse”, spiega lo stesso Elkann. Da allora, a Maranello sono iniziati i lavori e le riflessioni su questo tema mentre, nel frattempo, altri marchi ad alte prestazioni hanno presentato modelli a zero emissioni. Inizialmente, a livello teorico, per poi passare ad un lato più pratico qualche anno dopo, durante il periodo della pandemia.

Dall’idea alla realtà

Il progetto, infatti, prende forma nel 2020, mentre il mondo è chiuso in casa per il Covid ed iniziano le conversazioni tra il presidente del Cavallino e Jony Ive, che nel frattempo ha lasciato Apple e diventerà uno dei ‘padri’ della Luce. “Ho iniziato a chiedergli consigli su come avremmo dovuto pensare in Ferrari”, ha spiegato John Elkann. E, dopo questi colloqui sempre più fitti, è diventato quindi “naturale” trasformare le riflessioni in un progetto concreto.

Il lavoro è stato lungo e complesso, visto che si è passati prima di libri di storia della Ferrari e dalla ricerca, prima di arrivare ai primi disegni e rendering. Che sono stati realizzati solamente qualche anno dopo, per un progetto durato cinque anni, con la stretta collaborazione tra i team di LoveFrom (l’azienda dell’ex designer di Apple) e quelli di Maranello. Per arrivare, alla fine, al prodotto finale, che è stato svelato lo scorso 25 maggio, nell’evento a Roma.

Tante visualizzazioni e tante critiche

Da quel momento, le visualizzazioni sono impazzite. “Non avevamo in alcun modo intenzione di fare una Ferrari controversa – ha spiegato John Elkann a Wave by Vento, alle Ogr di Torino – Non ci aspettavamo una reazione di questo tipo. Avere 1,3 miliardi di persone nel mondo che hanno visto questa macchina è incredibile”. Ma, come dicevamo, in tanti hanno avuto parole pesanti per la Ferrari Luce ed a Maranello è stata organizzata una riunione interna per analizzare cosa poteva essere fatto diversamente alla presentazione.

Da questo dibattito interno, uno dei punti è legato alle immagini della vettura: “Normalmente le persone vedono le fotografie e poi la realtà e trovano le fotografie molto migliori. Nel caso della Ferrari Luce, ogni persona che l’ha vista dal vivo è rimasta sorpresa rispetto alle fotografie”. Dando un giudizio decisamente più positivo, anche in mercati esigenti come il Giappone. E sull’elettrico: “Non è il futuro, ma è una parte del futuro di Ferrari”.

Come è nata l’idea della Ferrari Luce?

Il progetto nasce da una conversazione del luglio 2016 tra John Elkann e Jeff Bezos. Durante una passeggiata, il fondatore di Amazon suggerì a Elkann di riflettere seriamente sulla costruzione di una Ferrari elettrica. Quella conversazione spinse il presidente di Maranello a iniziare una riflessione concreta sul significato di una vettura elettrica per Ferrari.

Quando il progetto della Ferrari Luce ha iniziato a prendere forma?

Il progetto ha preso forma nel 2020, durante il periodo della pandemia. In quegli anni sono iniziate anche le conversazioni tra John Elkann e Jony Ive, che avrebbe poi collaborato al progetto attraverso LoveFrom.

Quanto è durato lo sviluppo della Ferrari Luce?

Il lavoro è durato cinque anni e ha coinvolto i team di LoveFrom e Maranello. Prima dei disegni e dei rendering sono stati studiati anche libri di storia della Ferrari, per arrivare progressivamente alla definizione del progetto.

Come è stata accolta la Ferrari Luce?

Dopo la presentazione del 25 maggio a Roma, la vettura ha generato 1,3 miliardi di visualizzazioni e numerose critiche. Ferrari ha analizzato internamente la reazione del pubblico, mentre chi ha visto la vettura dal vivo ha espresso giudizi più positivi rispetto alle fotografie.

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